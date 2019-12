Ierobežos satiksmi Vecrīgā; pagarināti satiksmes ierobežojumi pie ēkas Ropažu ielā

Saistībā ar reklāmas klipa filmēšanu tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana:

no 9. decembra plkst. 24.00 līdz 10. decembra plkst. 22.00 Amatu ielā starp ēkām Amatu ielā 4 un Amatu ielā 6;

no 9. decembra plkst. 24.00 līdz 10. decembra plkst. 22.00 Zirgu ielā, 30 m garā posmā un virzienā no Meistaru ielas līdz Doma laukumam;

no 10. decembra plkst. 14.00 līdz 10. decembra plkst. 22.00 Meistaru ielā, posmā no Amatu ielas līdz Laipu ielai tiks izvietoti filmēšanas grupas transportlīdzekļi.

Par filmēšanas darbu norisi ir atbildīga sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Media Flat”.

Tikmēr pagarināti satiksmes ierobežojumi saistībā ar kanalizācijas kolektora avārijas remontdarbiem Ropažu ielā 6.

No 11. decembra plkst. 00.00 līdz 18. decembra plkst. 24.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot tramvaju) Ropažu ielā, pie ēkas Ropažu ielā 6.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā Ropažu ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.