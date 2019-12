Absurdā situācijā nonāk ģimene Purvciemā, kurai parāds par dzīvokli ir 22 000 eiro

Par gadiem ilgušo problēmu stāsta Jūlija, kura šajā dzīvoklī izaugusi un nu TV kameru priekšā pārstāv arī aizsaulē aizgājušos no Bogdanovu ģimenes. Lai arī sieviete rāda orderi par tiesībām uz dzīvokli, Rīgas dome jau 15.gadu cenšas iemītniekus no tā izlikt. No saviem plāniem dome neatkāpsies, lai gan situācija ir neviennozīmīga.

Iemesls - parāds par komunālajiem pakalpojumiem, kas krājies kopš tālā 1993.gada. Īrniece Jūlija Bogdanova stāsta: "1993.gadā sāka paaugstināties maksa par komunālajiem. Mans tēvs, jurists būdams, vērsās Namu pārvaldē ar jautājumu, kāpēc maksājumi ir auguši, lai pamato šo summu. Kamēr tas netiks pamatots, viņš maksās līgumā noteikto summu," senos notikumus atceras nu jau mirušā vīrieša meita. Deviņdesmitajos gados - principa pēc - Bogdanovi maksājuši īres līgumā paredzēto summu. Nekad nav bijis tā, ka rēķini netiek maksāti, bet vīrietis atteicies maksāt paaugstināto rēķinu, jo nezinājis, par ko īsti.

15 gadus liek laukā no dzīvokļa

Augstāk noteiktā summa tika apstrīdēta arī tiesā 1994.gadā, pēc tam vēl vienā gadu vēlāk, un tiesas piekrita Bogdanovu ģimenes taisnībai. Taču 2004.gadā parādījies tiesas lēmums par ģimenes izlikšanu no dzīvokļa. Tā nu jau 15 gadus ģimeni liek no dzīvokļa ārā, taču sistēmas absurda dēļ nemaz nevar izlikt. "Nav jābūt juristam, lai saprastu, ka šajā lietā kaut kas nav tīrs," saka īrniece.

Bogdanovi piekāpušies un kopš 2010.gada maksā pilnu pārvaldnieka noteikto ikmēneša komunālo maksājumu summu. Bet nav noslēgts nekāds jauns līgums ar mājokļa īpašnieku Rīgas domi. Šobrīd parāds sasniedzis 22 000 eiro. Bogdanovi pat gatavi šo summu samaksāt, taču nevar vienoties ar Rīgas domi par līgumsaistībām. Ģimene allaž bijusi pārliecināta, ka viņus no mitekļa neizliks. Visa šī situācija nozīmējusi arī stresu daudzu gadu garumā; māte nokļuvusi reanimācijā "ar sirdi".

Rīgas dome: žēlastības nebūs

Tomēr lēmums par Bogdanovu izlikšanu šogad saņemts jau četras reizes. Domes Mājokļu un vides departamentā skaidro, ka žēlastības te nebūs, dzīvoklis viņiem būs jāpamet un būs jāsamaksā arī viss parāds par īri un pakalpojumiem. Lieta tik ilgi velkoties tādēļ, ka nemitīgi atlikti tiesu izpildītāja lēmumi.

Dzīvoklis Bogdanoviem piešķirts vēl PSRS laikā. Tagad tas ir Rīgas domes īpašums. "Šīm personām nav tiesiska pamata šo dzīvojamo telpu lietot," skaidro RD departamentā. Vairāk par absurdo situāciju skaties LTV "4.studijas" sagatavotajā sižetā.