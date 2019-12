LETA

Lāču un Straumes ielas posmos Rīgā slēgs satiksmi

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar ūdensvada būvniecības no 6. decembra līdz 20. decembrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lāču ielā, posmā no Upes ielas līdz Invalīdu ielai, un Straumes ielā, posmā no Invalīdu ielas.