Cilvēkiem nav izvēles: Āgenskalnā ap Stradiņa slimnīcu uzkundzējies "Mēness aptieku" monopols

Par šo situāciju ir informēta gan Konkurences padome, gan Veselības ministrija, taču lietas labā no 2013.gada nekas nav darīts. LTV raidījums vēsta, ka Āgenskalna iedzīvotāji uzrakstījuši vēstuli ministrijai un ministrei Ilzei Viņķelei, kurā norāda, ka Āgenskalnā valda "Mēness aptieku" monopols, līdz ar to cilvēkiem īsti nav izvēles un iespējas šādus vai tādus medikamentus dabūt lētāk. Āgensalnā atrodas arī viena no lielākajām valsts slimnīcām - Stradiņa slimnīca, līdz ar to cilvēki ir spiesti iepirkties tieši "Mēness aptiekās", jo citu tuvumā vienkārši nav.

Aptiekas pie tirgus - viena otrai pretī

Lielākā "Mēness aptieka" atrodas tieši blakus Āgenskalna sirdij jeb tirgum. Ja tajā klients neatrod sev vajadzīgo, ir tikai viena opcija - doties pāri ielai uz otru, mazāku aptieku. Tās šķir tikai 78 žurnālistes Ineses Supes soļi, un jau atkal tā ir šī paša tirgotāja aptieka. Arī Stradiņa slimnīcas teritorijā darbojas "Mēness aptieka". Un arī uz Nometņu ielas 150 metru attālumā no tirgus ir "Mēness aptieka". Tāpat Mārupes ielas "Rimi" strādā tikai viena - "Mēness aptieka". Cenas visur, protams, vienas un tās pašas.

Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders LTV skaidro, ka kompensējamās zāles visur ir vienā cenā, neatkarīgi no aptiekas. Tomēr cilvēki aptiekās pērk ne tikai kompensējamos medikamentus, bet daudz un dažādas citas lietas. Rajonā ap Stradiņa slimnīcu eksistē reāls vienas aptiekas monopols, un pircēji spiesti iepirkties par tirgotāja noteiktu cenu, iespējams, pārmaksājot.

Šneiders skaidro, ka blīvi apdzīvotās vietās (tātad arī Āgenskalnā) jaunas licences jaunām aptiekām vairs netiek izsniegtas. Bet uz negodīgu konkurenci tomēr norāda Konkurences padomē.

Negodīgā situācija ar aptiekām Āgenskalnā Konkurences padomei zināma sešus gadus. Padomes pārstāve Dita Dzērviniece skaidro, ka jau gadiem par šo problēmu informēta gan Veselības ministrija, gan citas iestādes. Konkurences padome uzsvērusi, ka kaut kas ir jādara, pirms šādi viena tirgotāja tīkli izplešas vēl vairāk: "Vai valsts varētu iejaukties privātā biznesā tiktāl, lai pateiktu "tu vairs neaugsi lielāks"? No mūsu puses jā. Tas tirgus ir stabils, bet viņu ["Mēness aptieku"] ir par daudz. Viens tirgus dalībnieks ir izpleties, bet viņu konkurenti netiek līdzi," saka Dzērviniece.

"Mēness aptiekas" pieder uzņēmumam "Sentor farm". Veselības ministrijai šajā gadījumā ir "sasietas rokas", jo izmaiņām būtu vajadzīgas pārmaiņas pašā sistēmā, bet likumā aptieku izvietojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi. Dzērviniece saka, ka "viņiem tas plānā ir", tomēr šāds plāns eksistējot jau gadiem, diemžēl jauni regulējumi monopola mazināšanai nav izstrādāti. Vairāk par radušos situāciju skaties LTV "4.studija" sagatavotajā sižetā!