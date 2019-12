Ģimenes konflikts Grobiņas novadā beidzas ar policijas iesaistīšanos un nošķiršanu

28. novembrī ap pulksten 23:00 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā, kādā dzīvesvietā sievietei ir nepieciešama policijas palīdzība, jo dzīvesbiedrs viņu fiziski iespaido. Likumsargiem ierodoties adresē, durvis atvēra sieviete, kurai bija redzami miesas bojājumi un nobrāztas rokas. Veicot pārrunas ar cietušo, tika noskaidrots, ka viņa vēlas, lai tiktu pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu.

Sievietes dzīvesbiedrs, iznākot no citas telpas dzīvoklī un ieraugot tur policistus, uzvedās agresīvi un sācis bļaut. Likumsargi palūdza vīrieti uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, uz ko viņš atbildēja, ka neko nedos un savu vārdu neteiks, tāpēc sieviete paņēma viņa pasi un iedeva to likumsargiem. Vīrietis, redzot, ka policista rokās ir viņa pase, mēģināja to atņemt, taču Valsts policijas amatpersona teica, lai vīrietis nomierinās un apsēžas dīvānā.

Vīrietis uz likumsarga norādījumiem nereaģēja un turpināja uzvesties agresīvi, nometot glāzi ar ūdeni pie zemes un vicinot rokas, kā arī cenšoties iespert. Ar šīm darbībām vīrietis ignorēja Valsts policijas amatpersonu likumīgās prasības pārtraukt pretošanos, tāpēc viņam tika uzlikti rokudzelži. Persona tika aizturēta un viņam tika noformēts protokols par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka prasībai, kad viņš izpilda dienesta pienākumus. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par šādām darbībām uzliek naudas sodu līdz 280 eiro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

Tāpat uz vietas tika pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu. Valsts policija atgādina, ka policija lēmumu par nošķiršanu var piemērot uz laiku līdz astoņām dienām. Tas nozīmē, ka likumsargi notikuma vietā ar cietušo (pāridarītājam klāt esot) aizpilda pieteikumu policijas lēmumam par nošķiršanu pieņemšanai, kurā var izvēlēties, kādus aizliegumus policijas lēmumā noteikt varmākam. Savukārt tiesa var pieņemt nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kam ir garāks termiņš, jeb precīzāk – bez termiņa. Tas ir spēkā tik ilgi, kamēr kāda no pusēm iesniedz tiesā iesniegumu to atcelt.