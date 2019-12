Šī gada jūnijā uzņēmums ieviesa pilotprojektu, kas paredzēja, ka atsevišķu maršrutu transportlīdzekļos iekāpšana tiks regulēta tikai pa priekšējām durvīm, bet izkāpšana - pa vidējām vai aizmugurējām. Projekta mērķis bija samazināt nereģistrēto braucienu skaitu un izmaiņas tika ieviestas 1.maršruta trolejbusos, kā arī 10., 20., 28. un 60.maršruta autobusos.

Pēc Bartaševičas teiktā, iecere sevi ir attaisnojusi, jo, ja sākumā uzņēmums cerēja reģistrēto braucienu skaitu palielināt par aptuveni 15%, tad apkopojot datus konstatēts, ka konkrētajos maršrutos tas pieaudzis par 20%.

Līdz ar to no 1.februāra šajos maršrutos tāda iekāpšanas kārtība tiks ieviesta kā pastāvīga sistēma, kā arī papildus nāks vēl seši maršruti. Proti, no 1.februāra šādā veidā pasažieru kustība tiks organizēta arī 13.maršruta trolejbusos, kā arī 34., 35., 43., 47 un 54.maršruta autobusos. Pēc pārstāvju paustā, arī šie maršruti nav pārlieku noslogoti un tāda sistēma nekavēs transportlīdzekļu uzkavēšanos pieturvietās.

Projekts paredz, ka transportlīdzekļiem apstājoties pieturvietā, atvērsies tikai priekšējās iekāpšanas durvis, bet pēc brīža atvērtas tiks arī izkāpšanai paredzētās durvis. Šāda prakse tiekot piekopta arī citviet pasaulē - Londonā, Parīzē, Amsterdamā un citviet. Pasažieru informēšanai uz transportlīdzekļu durvīm tiks izvietotas informatīvas uzlīmes, kā arī pieturvietās būs izvietoti informatīvi tablo.