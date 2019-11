Ceļā uz Libānu pazudis 28 gadus vecais Artūrs; ģimene nav saņēmusi ziņas jau nedēļu

Artūrs plānoja lidot no Brazīlijas lidostas Sanpaulu uz Parīzi Francijā, no kurienes tālāk lidot uz Libānu, Beirūtu. No šī gada 15. novembra Artūru mobilais telefons ir izslēgts un nav zināma informācija par viņa atrašanās vietu.

Pazīmes: 180 cm garš, vidējas miesas būves, tumši mati.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un, ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par A. Rauduļa atrašanās vietu vai cita viņa meklēšanai nozīmīga informācija, zvanīt pa tālruņa numuriem 67086610, 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī.