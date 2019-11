Uz ziemu ar dziesmu! Aicina Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis Līvlist

Kas ir Mārtiņa vecīši un saltkurpji? Cik Katrīnai dēlu? Kā lībiešu meitas zīlē preciniekus Andrejvakarā un mazgā aitas Bārbanās? Kāpēc viņi neiet ķekatās Ziemassvētkos, bet Mārtiņos? Nāciet uzzināt to visu dziesmās un rotaļās!

Muzikologs un komponists Dzintars Kļaviņš (1928 – 2007) kopš agras jaunības kļuvis par lībiešu kultūras entuziastu. Kopš 1972. gada, kad Rīgas lībiešu grupa uzaicina viņu veidot ansambli un top Līvlist, visu mūžu Dzintars paliek viņiem uzticīgs un dara visu, lai ar savu mūziku atgādinātu par lībiešiem tuvu un tālu. Viņa komponista izteiksme ir humoristiska, trāpīga, folkloras materiālu un tautas gara iezīmes cienoša.

No daudzo skaņdarbu klāsta šoreiz piedāvājam svītu Ziemas laiku meti (1982). Lībiešu gadskārtu kalendārs diezgan atšķirīgs no latviskā, bet tuvāks igauniskajam, un šo īpatnību izcēlums ir apjomīgā cikla pamatā. Izrādās, lībieši ziemu sāk gaidīt jau ar trim ūdens akmeņiem jūlija vidū kopš Pēteriem, bet ziemas beigas ir pavasarī ar putnu pamodināšanu no ziemas miega, kur tie gulējuši zem ledus jūrā... Koncertprogrammā esam iekļāvuši cikla pirmo daļu – līdz Ziemassvētkiem, un šogad iestudēsim visu svītu.

Ieeja brīva.