Muitnieki lūdz celt algas līdz 1400 eiro pašreizējo 745 eiro vietā

"Ja nekļūdos, mūsu arodbiedrības bija paudušas, ka atalgojumam vajadzētu būt vismaz 1400 eiro," sacījis Zukuls, "jo beigu beigās muitā gribam piesaistīt cilvēkus ar augstām kompetencēm - augstāko izglītību, izpratni par darba specifiku, vēlams ar valodu zināšanām, arī specifiskām profesionālajām zināšanām." Pašlaik sākuma alga muitniekam, sākot strādāt muitas kontroles punktā, esot 745 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Zukula vērtējumā, salīdzinoši nelielais atalgojums esot viens no korupcijas riskiem muitā. "Bet nepārprotiet - to nekādā ziņā neuzsveru kā attaisnojumu, to uzskatu kā risku. Jo - kas ir pretī? Runājot par lielajiem kontrabandas gadījumiem, (...) kur ir lielais konteiners, te pretī muitai ir organizētā noziedzība. Turklāt - starptautiskā organizētā noziedzība, jo arī no Krievijas vai Baltkrievijas jādabū ārā tā krava. Esam rēķinājuši, ka peļņa no vienas cigarešu kontrabandas kravas var sasniegt pat pusmiljonu eiro," piebildis muitas vadītājs.

"Mums šobrīd ļoti veiksmīgi strādā Iekšējās drošības pārvalde, kas, arī izmantojot tehniskos līdzekļus, spēj situāciju kontrolēt un uzraudzīt. Bet otrs stāsts - ja varam atrast finansējumu tiem pašiem skeneriem uz robežas, ieguldīt trīs miljonus eiro, bet pēc tam pie tā pielikt cilvēku, kurš saņem 745 eiro uz papīra, un tad brīnīties, ka kaut kas īsti nenotiek, kā vajag..." turpinājis Zukuls.

Pēc Zukula vārdiem, muita korupcijas riskus esot mazinājusi: "Piemēram, visus importa darījumus muitā var noformēt tikai attālināti - krava var atrasties uz austrumu robežas, bet dokumentus noformē attālināti VID centrālajā ēkā Rīgā," sacījis VID darbinieks, "taču, atgriežoties pie risku iemesliem, manuprāt, tas tomēr ir salīdzinoši zemais muitnieku atalgojums."

Tāpat tiek plānots maksimāli daudz nodrošināt muitniekiem pie apģērba piestiprināmās videokameras. "Nenoliegšu, iekšējie, tostarp korupcijas riski, ir augsti muitas kontroles punktos, un ar dažādiem risinājumiem tos cenšamies maksimāli samazināt," piebildis Zukuls.