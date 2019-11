Šogad maluzvejniekiem piemēroti 30 203 eiro lieli sodi

Valsts Vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča Jauns.lv pastāstīja:

„Kopš šī gada sākuma (no 1. janvāra līdz 31. oktobrim) VVD inspektori ir aizturējuši 63 maluzvejniekus. Kopējais šiem pārkāpējiem piemērotais administratīvo naudas sodu apmērs par zvejas noteikumu pārkāpšanu – 18 010 eiro. Turklāt 50 gadījumos aizturētajiem maluzvejniekiem lomā bija zivis, par kurām tika aprēķināti zivju resursiem nodarītie zaudējumi. Kopš gada sākuma kopējā aprēķinātā summa – 12 193,10 eiro”.

Maluzvejniekus notver katru nedēļu

Nelegālos copmaņus notver katru nedēļu, un ne tikai ar zvejas rīkiem.

* Piemēram, 5. novembrī, reida laikā VVD inspektori Straujupītē pie Vangažiem aizturēja un nodeva policijas darbiniekiem maluzvejnieku, kas nelikumīgai zvejai izmantoja elektroierīci – akumulatoru. Aizturēšanas brīdī viņa lomā bija četras lašveidīgās zivis - divas taimiņu mātes, viens mazs taimiņš un strauta forele. Aprēķinātais zivju resursiem nodarīto zaudējumu apmērs bija 2 860 eiro. Par pārkāpumu uzsākts kriminālprocess.

* Trešdien, 20. novembrī, Lielajā Stropu ezerā Daugavpilī aizturēja maluzvejnieku, kura laivā bija 70 metrus garš tīkls, viena līdaka un divi plauži. Tīkls tika konfiscēts, bet zivis izlaistas atpakaļ ezerā.

* Savukārt novembra vidū Koknesē, Daugavā pie Likteņdārza pieķēra maluzvejniekus ar 15 kilogramu lomu. Inspektori izņēma zvejas tīklu 50 metru garumā un laivu, kā arī 15 kilogramus brekšu un raudu.

Lašu nārsta laikā zivju inspektori pastiprinājuši kontroles

No 1. oktobra, kad sākās lašveidīgo zivju ieguves lieguma periods, VVD vides inspektori veic pastiprinātas kontroles lašu un taimiņu dabiskā nārsta upēs Gaujā, Salacā, Ventā un to baseina upēs. Liegums ilgst no 1. oktobra līdz 31. decembrim.

Sargājot lašupes, VVD ir palielinājis pārbaužu skaitu reģionos, kā arī piesaistījis papildspēkus no pašvaldībām, Valsts policijas un robežsardzes. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoriem un sabiedriskajiem vides inspektoriem. Lašveidīgo saudzēšanas laikā VVD aicina iedzīvotājus ziņot inspektoriem par iespējamu nelikumīgu šo zivju ieguvi pa diennakts tālruni 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni Vides SOS.

Par vienu nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu, ja tas iegūts iekšējos ūdeņos, zivju resursiem nodarīto zaudējumu apmērs ir noteikts 715 eiro, bet jūrā – 429 eiro. Par pārkāpumu piemēro arī administratīvo sodu par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem. Fiziskām personām tas noteikts no 280 līdz 700 eiro, juridiskām – no 700 līdz 4300. Ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā konstatēts būtisks kaitējums, pārkāpējam draud kriminālatbildība.

No 30. septembra līdz 3. novembrim vides inspektori ir atraduši un izņēmuši 177 nelegālās zvejas bezsaimnieka rīkus - 151 zivju tīklus, 12 ūdas, astoņus nēģu murdus, četrus zivju murdus un divas gruntsmakšķeres. Par zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lašveidīgo nārsta un migrācijas upēs, noformēti16 administratīvā pārkāpuma protokoli. VVD inspektori šogad lašveidīgo nārsta laikā strādā aktīvāk: pieaudzis gan izņemto nelegālo zvejas rīku daudzums, gan noformēto protokolu skaits. 2018. gada oktobrī tika atrasti un izņemti 144 nelegālie zvejas rīki un noformēti desmit administratīvā pārkāpuma protokoli”.

