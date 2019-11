Tuvinieki publisko līdz šim neredzētus kadrus no Džemmas Skulmes dzīves

"Džemma gleznoja uz ceļiem. Dziļāk un dziļāk ceļos grima. Viņa piedzima vienreiz - Veselu gadsimtu dzima. Džemma gleznoja uz ceļiem. Uz klona - bez manierēm greznām. Džemma gleznoja uz ceļiem - Lūdzās kopā ar savām gleznām," raksta Kaspars Dimiters. Viņš un viņa ģimene dala skumjas ar mākslinieku Juri Dimiteru, kuram nu māte jāpavada mūžībā. Gan Juris, gan Kaspars ir leģendārā aktiera Artūra Dimitera dēli. Māte katram sava - Jurim Džemma Skulme, Kasparam - Vija Artmane. Sērās par aizgājušo Skulmi vienoti ir abi. "Un mūsu abu tēva abas izcilās sievas izvada no katedrālēm - manu māti no Kristus Piedzimšanas katedrāles, Jura māti - no Doma katedrāles. Abas bija dižas un skaistas visos laikos. Gan tajos, kad katedrālēs bij koncertzāles un planetāriji, gan šajos, kad tās atkal ir baznīcas," portālam Jauns.lv skaidro Dimiters.

Jau vēstījām, ka pagājušajā sestdienā 94 gadu vecumā dzīves pavediens aprāvās leģendārajai māksliniecei Džemmai Skulmei. Atvadīšanās no gleznotājas - šodien Doma baznīcā pl.15:00, taču dievnams būs atvērts jau pusotru stundu iepriekš. Tuvinieki lūdz nenest ziedus un vainagus.

Video vārdu, mūzikas un montāžas autors - Kaspars Dimiters. Viņa daiļradei jebkurš var sekot līdzi dziesminieka "YouTube" kontā.