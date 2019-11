Bauskas ielā ierobežos satiksmi

Savukārt no 19. novembra līdz 7. decembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Bauskas ielā, posmā no Bauskas ielas, Gulbju ielas un Bukaišu ielas krustojuma līdz ēkai Bauskas ielā 160.

No 6. novembra līdz 7. decembrim darbi tiks veikti no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 un/vai no plkst. 19.00 līdz plkst. 6.00. Darbu izpildes laikā katrā norādītajā ielas posmā stacionāri tiks izvietotas divas ūdens pārsūknēšanas sūkņu stacijas.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajos ielas posmos) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.