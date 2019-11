Brīdina par "Marketcfd" piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem.

FKTK brīdina par diviem uzņēmumiem, kas Latvijā darbojas bez atļaujām

112 Jauns.lv / LETA

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina par Igaunijas uzņēmuma "EverStride" un Sentvinsentas un Grenadīnas uzņēmuma "Plus One Ltd", izmantojot zīmolu "Marketcfd", piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tīmekļa vietnē www.marketcfd.com.