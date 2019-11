Valmierā mainīts galvenā ceļa virziens Ausekļa un Voldemāra Baloža ielu krustojumā

Izvirzot Valmieras Rietumu industriālo maģistrāli par galvenās nozīmes ceļu, galvenā nozīme krustojumā pašlaik ir Ausekļa ielai no Leona Paegles ielas puses un Voldemāra Baloža ielai virzienā uz Jumaras ielu.

Līdz šim krustojumā galvenais ceļš bija Voldemāra Baloža iela. Šīs ielas posms no Ausekļa līdz Brēžas ielai atrodas galvenokārt dzīvojamo māju apbūves zonā. Tādēļ, izbūvējot Valmieras Rietumu industriālo maģistrāli, to plānots atslogot no intensīvas kravas automašīnu satiksmes. Taču vienlaikus, ņemot vērā ielas atslogošanu, šim posmam tiek mainīts statuss uz mazākas nozīmes ielu krustojumā ar Ausekļa ielu, skaidroja Bieziņa.

Pašvaldība aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot izliktajām ceļa zīmēm.

"Ņemot vērā, ka jaunajam automašīnu satiksmes organizēšanas virzienam nepieciešams pierašanas laiks, aicinām autovadītājus Ausekļa un Voldemāra Baloža ielu krustojumā samazināt braukšanas ātrumu, lai izvairītos no iespējamas automašīnu sadursmes," teica pašvaldības pārstāve.