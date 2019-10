Stiprais svētdienas vējš sabojājis arī transportlīdzekļus un ēkas

Viņa informēja, ka VUGD šodien līdz plkst.19.30 saņēmis jau vairāk nekā 150 izsaukumus, lai palīdzētu novērst stiprā vēja postījumus. Dienas otrajā pusē visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā, Pierīga un Vidzemē.

Palkavniece stāstīja, ka pievakarē ugunsdzēsēju glābēju palīdzība galvenokārt nepieciešama, lai atbrīvotu ceļa braucamās daļas no nolūzušiem kokiem un to zariem. Taču saņemti vairāki izsaukumi, kuros iedzīvotāji stāstījuši par kokiem, kuri uzkrituši uz automašīnām, ēku jumtiem, elektrības stabiem vai arī vējš atrāvis nelielus gabalus no ēku fasādēm.

VUGD aicina iedzīvotājus gadījumā, ja ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi kāda avārija vai cits negadījums, nekavējoties zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.

Kā ziņots, svētdien Latvijai pāri gājusī vētra varētu būt bijusi postošākā kopš 2017.gada, liecina apkopotā informācija.

No vētras vissmagāk cietusi Vidzeme. Daudzviet Vidzemē dienvidrietumu un pēc tam rietumu vēja ātrums brāzmās pārsniedza 25 metrus sekundē (m/s), Salacgrīvas ostā sasniedzot pat 30 m/s.

Oficiālajās novērojumu stacijās stiprākās vēja brāzmas bija 25 m/s Ainažos un Daugavgrīvā, 26 m/s Valkā un 27 m/s Priekuļos. Privātajās meteostacijās reģistrētas brāzmas līdz 25 m/s Alūksnē, 28 m/s Smiltenē un 30 m/s Salacgrīvas ostā.

Kurzemes, Zemgales un Latgales lielākajā daļā vēja maksimālais ātrums brāzmās bija 19-24 m/s, atklātas jūras krastā Kurzemē tas vietām sasniedza 25-27 m/s.

Rīgā novērotas vēja brāzmas līdz 21 m/s pilsētas centrā un līdz 23-25 m/s galvaspilsētas ziemeļu daļā.

Plkst.17.30 valstī bija reģistrēti 2737 avārijas atslēgumi elektrotīklā, teju visi no tiem - Vidzemē, liecina dati AS "Sadales tīkls" elektroapgādes atslēgumu kartē.

Igaunijas plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka pēc vētras elektroapgāde valstī pārtrūkusi 62 000 mājsaimniecību.

Atbilstoši provizoriskai informācijai svētdienas vētra Latvijā kopumā radījusi lielākos postījumus kopš 2017.gada 12.augusta, kad plosījās spēcīgs pērkona negaiss. Toreiz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) devās uz vairāk nekā 220 izsaukumiem, lai likvidētu stihijas sekas.