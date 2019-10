Sāk miljona eiro vērtos ūdensvada pārbūves darbus Bruņinieku ielā

Satiksme šajā posmā tiek organizēta vienā braukšanas joslā un visus darbus plānots pabeigt līdz 1.decembrim. Lai remontdarbu laikā klientiem netiktu pārtraukta ūdensapgāde, tika izveidots pagaidu ūdensvads.

Projekta laikā tiks pārbūvēts ūdensvads Bruņinieku ielā ar kopējo garumu 2003 metri, posmos no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai un no Krišjāņa Barona ielas līdz Bruņinieku ielai 94/96, netālu no Valmieras ielas.

Būvdarbus veic SIA "Ostas celtnieks" un projekta kopējās izmaksas ir aptuveni viens miljons eiro.

Šogad plānoti darbi arī posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Ar lielāku intensitāti ūdensvada pārbūvi plānots atsākt 2020.gada 1 aprīlī, bet provizoriskais projekta pabeigšanas termiņš ir nākamā gada jūlijs.

Projekta realizācija nepieciešama drošākas un kvalitatīvākas ūdensapgādes nodrošināšanai, sacīja Mucenieks.