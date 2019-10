Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis. (Foto: LETA)

"Teātris nav rimčiks" - Alvim Hermanim skarbs viedoklis par Dailē notiekošo un Žagara vīzijām

Jaunā Rīgas teātra (JRT) mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis publicējis savas pārdomas par to, kāda ir situācija Latvijas teātros šobrīd, - izrādās, viņš ir palicis vienīgais teātra mākslinieciskais vadītājs, jo citiem Latvijas teātriem to vairs nav. Hermanis publiski pauž viedokli par to, kas šobrīd notiek Dailes teātrī, un ar ko tas draud. Jau vēstījām, ka pagājušajā mēnesī no amata atstādināts Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Džilindžers, un darba attiecības ar teātri drīzumā pārtrauks arī Dailes direktors Andris Vītols.