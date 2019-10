Bordāns vērsa uzmanību uz to, ka Tieslietu padomes priekšsēdētāja amats Bičkovičam par tiesu varas darbību uzliek daudz lielāku atbildību, nekā tas patlaban ir redzams publiskajā telpā. Ministrs atzīmēja, ka, ņemot vērā sabiedrības salīdzinoši zemo uzticēšanos tiesu varai, Tieslietu padomes priekšsēdētāja ieguldījumam tiesu varas reputācijas stiprināšanā vajadzētu būt lielākam, kaut vai nākot publiskajā telpā ar savām iniciatīvām, piemēram, grozot savas vai padomes pilnvaras, ne tikai kritizējot Tieslietu ministrijas (TM) rosinātās iniciatīvas.

Jau vēstīts, ka AT aicināja Bordānu nodrošināt likumā noteikto TM funkciju kompetentu izpildi un atturēties no tiesu sistēmas nekorektas un nepamatotas kritikas, izmantojot politisko retoriku publiskajā telpā.

Šāds komentārs no AT nāca pēc tam, kad tieslietu ministrs publiskajā telpā pauda uzskatu, ka par Zolitūdes traģēdijas tiesvedības procesu atbildību vistiešākajā veidā nes AT priekšsēdētājs.

Bičkovičs norādīja, ka tiesvedības gaitai ikvienā lietā jābūt maksimāli efektīvai, un tiesai pie taisnīga sprieduma jānonāk iespējami ātrā laikā, jo īpaši svarīgi tas esot Zolitūdes traģēdijas krimināllietā. Vienlaikus AT priekšsēdētājs skaidroja, ka ne viņam, ne AT tiesnešiem nav tiesību iejaukties zemākas instances tiesas darba organizatoriskos jautājumos un ietekmēt lietas izskatīšanas gaitu.