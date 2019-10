Purgailes meklējumi nodokļu maksātājiem izmaksājuši 31 460 eiro

Izradās, ka VM nav celmlauzis sadarbībai ar "Amrop". Kā liecina Iepirkumu uzraudzības birojā pieejamā informācija, uzņēmums pie vēl dāsnākiem iepirkumiem ticis Valsts kancelejā (VK) saistībā ar divu pēdējā gadā augstāko un ietekmīgāko amatu konkursiem: Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora meklējumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes priekšsēdētāja atrašanu. Par VID ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes sameklēšanu "Amrop" saņēma 26 620 eiro ieskaitot PVN, bet FKTK padomes priekšsēdētājas kandidātes Santas Purgailes atrašana izmaksājusi 31 460 eiro, ieskaitot PVN. Tādējādi gada laikā trīs amatu konkursos "Amrop" no valsts saņēmusi pasūtījumus 139 755 eiro, ieskaitot PVN, apmērā.

Pētot sīkāk "Amrop" noslēgtos līgumus ar VK par VID ģenerāldirektora un FKTK padomes priekšsēdētājas atlasi, tajos ir noteikts, ka "Amrop" nodrošina trīs konkursu kārtas, tostarp, uzrunājot kandidātus, sniedzot atskaiti, cik un kādas personas uzrunātas, cik personas un kādu iemeslu dēļ atteikušas dalībai konkrētā amata konkursā, vērtējot kandidātu prasmes un iemaņas, iegūstot par kandidātu atsauksmes no bijušajiem un esošajiem darba devējiem un citām viņu atlasītām personām.

Rezultātā "Amrop" atlasa viņu ieskatā labākos kandidātus, tādējādi šī personāla atlases kompānija pēc būtības lielā mērā ietekmē katrā konkursā esošo kandidātu turpmākās iespējas tikt tālāk virzītam. Nešauboties par "Amrop" objektivitāti, tomēr rodas jautājums: vai šādu ietekmīgu amatu konkursos pastāvošā konstrukcija nerada iespējamu nevienlīdzīgu situāciju tiem kandidātiem, kuri patstāvīgi pieteikušies vakantajam amatam? Citiem vārdiem sakot, saskaņā ar biznesa specifiku un ievērojamo atlīdzību, "Amrop" loģiskāka un lielāka interese ir konkursā tālāk virzīt personas, kuras paši atraduši, tādējādi, iespējams, atvieglojot arī turpmāku līguma izpildi, jo uzrunātais kandidāts ir uzņēmumam zināms, ir skaidrs, kurš varētu sniegt atsauces, pasūtītājam (šajā gadījumā VK) radot iespaidu, ka konkursā atlasītie finālisti ir "Amrop" iespējamo amata kandidātu meklējumu rezultāts, par ko uzņēmumam pienākas prāva atlīdzība.

Apzināti vai nejauši, bet šāds apstāklis iezīmējas arī saistībā ar FKTK padomes priekšsēdētājas kandidātes Purgailes atrašanu. Purgaile publiski apliecināja, ka tieši "Amrop" viņu uzrunājis startēt konkursā. Vai tā ir tikai sakritība, vai nē, atliek vien minēt, bet, ņemot vērā valdošo partiju neviennozīmīgo viedokli par Purgailes atbalstu apstiprināšanai amatā iespējamas nepietiekamas pieredzes banku uzraudzībā dēļ, rada jautājumus.

Vēl interesanti, ka "Amrop" jau bijusi pieredze augsta līmeņa vadītāju atlasē banku sektorā, pie tam, vēl interesantāk, kā liecina publiski pieejamā informācija, šī pieredze bijusi savulaik, meklējot valdes priekšsēdētāju AS "Citadele banka", kur pašlaik strādā Purgaile.

Tolaik "Amrop" kā AS "Citadele banka" valdes priekšsēdētāja amata kandidātu virzīja Gunti Beļavski. Viņš tika apstiprināts amatā un arī pašlaik vada AS "Citadele banka". Par AS "Citadele banka" vadītāja atrašanu "Amrop" it kā saņēmusi aptuveni 14 000 latu jeb 19 920 eiro, liecina publiski pieejamā informācija.

Pēc tam, kad Beļavskis jau bija apstiprināts AS "Citadele banka" vadītāja amatā, "Amrop" tika piesaistīts, lai meklētu Finanšu nozares asociācijas valdes locekļa amata kandidātu. Laikā, kad šī ietekmīgā biedrība meklēja valdi un arī pašlaik, Beļavskis ir Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis, bet Purgaile ieņem Kreditēšanas komisijas līdzpriekšsēdētājas amatu. Vai tā ir tikai tāda nejauša sakritība, ka šobrīd tieši AS "Citadele" valdes locekle Purgaile tiek virzīta par FKTK padomes priekšsēdētāju, atliek vien izteikt versijas. Tomēr nenoliedzami ir tas, ka saskaņā ar līgumu par FKTK padomes priekšsēdētāja meklējumiem, Amrop" kandidātu konkursa atlases laikā bija nepieciešams iegūt atsauci par Purgaili no viņas pašreizējā darba devēja AS "Citadele banka" vadības, tātad arī no Beļavska, kuru savulaik paši bija izraudzījušies kā kandidātu bankas vadībā.

Tāpat, ņemot vērā, ka Purgailei ir aktīvs amats Finanšu nozares asociācijā, maz ticams, ka "Amrop" nelūdza atsauci par Purgaili arī no sava klienta - Finanšu nozares asociācijas, kur padomes priekšsēdētājas amatu ieņem AS "SEB banka" valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere. Savukārt, pirms darba AS "Citadele banka", tieši AS "SEB Bankā" Purgaile veidoja savu karjeru banku sektorā.

Iespējams, ka šis viss ir vien nejauša sakritība, kas rada nevajadzīgus jautājumus, tomēr skaidrs ir tas, ka "Amrop" par sniegtajiem personāla atlases pakalpojumiem no budžeta līdzekļiem saņems prāvu summu - 31 460 eiro.