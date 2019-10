Līdz šim no Latvijas ievēlētie astoņi eiroparlamentārieši savstarpēji ir sadarbojušies minimāli. Tāpēc EP deputāte Sandra Kalniete (JV) rosinājusi Latvijas deputātu kopīgo tikšanos, lai pārrunātu mūsu valstij svarīgos jautājums – Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, Mobilitātes pakotni un citus. Kalniete uz tikšanos aicinājusi visus Latvijas deputātus, izņemot Tatjanu Ždanoku (LKS). Pēc Kalnietes domām, Ždanoka strādā "trešās valsts interesēs", tāpēc viņas līdzdarbošanās nedotu "neko pozitīvu".

Tikmēr no "Saskaņas" saraksta ievēlētie deputāti uz tikšanos ir aicināti. Kalniete arī uzslavē Ušakovu par to, ka viņš atbalstījis EP rezolūciju, kurā pausts nosodījums Molotova-Ribentropa paktam.

Šajā EP deklarācijā nosodītas arī Krievijas mūsdienu darbības. "Eiropas Parlaments pauž nopietnas bažas par Krievijas pašreizējās vadības centieniem izkropļot vēsturiskos faktus un mazināt padomju totalitārā režīma noziegumu smagumu, (..) tie ir bīstami elementi pret demokrātisko Eiropu vērstā informācijas karā," – tā uzsvērts EP rezolūcijā.

Dace Melbārde (VL-TB/LNNK), kura piedalījās rezolūcijas tapšanā, norāda: "Man ir ļoti liels prieks, ka no rezolūcijas netika svītrots punkts par nepieciešamību līdz ar nacisma noziegumiem nosodīt arī staļinisma noziegumus." Pret šo rezolūciju no Latvijas deputātiem balsoja tikai Ždanoka. "Absolūtais ļaunums ir tikai viens, un tas ir nacisms," – tā savu balsojumu skaidro Ždanoka, kura atzīst, ka brīnījusies par Ušakova atbalstu rezolūcijai.

Šonedēļ Ušakovs atbalstīja citu rezolūciju, kurā EP izsaka bažas par "ārkārtīgi bīstamo Krievijas propagandu", kas esot galvenais dezinformācijas avots Eiropā. "Par" šo rezolūciju balsoja visi Latvijas eiroparlamentārieši, izņemot Ždanoku, norāda "LNT Ziņu Top 10"

Ušakovs Eiroparlamentā strādā arī Ārlietu komitejā, un darbojas delegācijās attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Austrumu partnerības valstīm. Deputāts uzsver, ka savu individuālo politiku neveidos. Viņa pozīcija būšot saskaņā ar deputāta pārstāvētās Eiropas Sociālistu un demokrātu grupu frakcijas nostāju, kā arī Latvijas oficiālo ārpolitisko kursu. "Mēs esam visi no Latvijas, kas nozīmē, ka mums varbūt var būt niansēs atšķirības par kaut kādām lietām, bet pozīcijai ir jābūt vienotai. (..) Strādājot pie budžeta, mēs to darām sasaistē ar amatpersonām no Latvijas, un arī par ārlietām – mums būs politika, kas pirmām kārtām Eiroparlamentā ir pakārtota sociāldemokrātu frakcijas interesēm, bet vienlaikus visu to, ko es daru sociāldemokrātu frakcijā, es vērtēju [kontekstā ar to] kā tas skar Latvijas intereses," LNT raidījumam uzsvēra Ušakovs.