Administratore arī notiesāta par tiesas nolēmuma nepildīšanu.

Aģentūrai LETA zināms, ka notiesātā administratore ir Una Zakrevska, kura atrodas uz apsūdzēto sola vairākās citās līdzīga rakstura krimināllietās.

No administratores arī piedzīti 6970 eiro par labu kādai personai.

Tiesas spriedums vēl nav stājies likumīgā spēkā un ir pārsūdzams.

Ģenerālprokuratūrā aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētā laikā no 2012. līdz 2017.gadam no maksātnespējīgās fiziskas personas saņēma vairāk nekā 6000 eiro. Daļu no saņemtās naudas, proti, vismaz 4300 eiro administratore nenovirzīja kreditoru prasījumu segšanai, bet piesavinājās.

Tāpat administratore ar tiesas nolēmumu tika atcelta no amata pienākumu pildīšanas un viņai tika uzlikts par pienākumu desmit dienu laikā nodot dokumentus un mantu jaunieceltajam administratoram, taču viņa to neizdarīja.