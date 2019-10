Traģisks ugunsgrēks Viļakas novadā dzēš cilvēka dzīvību

Izsaukumu glābēji saņēmuši ap plkst.23. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg dzīvojamā māja, kurai iebrucis jumts.

Plkst.3.29 ugunsgrēks tika likvidēts un tā degšanas platība bija 90m2. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks.

Vēl pirmdien neilgi pēc plkst.22 VUGD saņēma izsaukumu uz Ventspils novadu, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Vienā no dzīvokļiem dega sadzīves tehnika un mantas četru kvadrātmetru platībā. No sadūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots mediķiem. Vēl pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, kūdra, apgaismes stabs, sodrēji ēkas dūmvadā, sadzīves mantas, divas vieglās automašīnas.

Kopumā VUGD saņēma 29 izsaukumus, no kuriem 29 bija uz ugunsgrēkiem, 17 - uz glābšanas darbiem, bet trīs izsaukumi bija maldinoši.