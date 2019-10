BMW vadītājs Madonas novadā mēģina uzpirkt policistus ar 300 eiro, lai izvairītos no alkohola pārbaudes

6.oktobra naktī Madonas novadā, Praulienas pagastā, autoceļa Madona – Varakļāni 7. kilometrā patruļpolicijas amatpersonas apturēja kādu BMW vadītāju. Veicot personas pārbaudi, policisti konstatēja, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, kā arī, iespējams, vadītājs pie stūres sēdies reibumā.

Vīrietis atteicās no alkohola ietekmes pārbaudes. Vēloties izvairīties no soda, vīrietis policijas amatpersonām piedāvāja 300 eiro kukuli, par ko aizturēts.



Valsts policija atgādina, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

Savukārt par kukuļa piedāvāšanas faktu ir uzsākts kriminālprocess par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja, kukuļa piedāvātāja vai apsolītāja interesēs.

Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.