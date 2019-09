Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša dzīvība briesmās - nepieciešama steidzama operācija

Par aizvadītā gadsimta izcilākā šķēpmetēja, olimpiskā čempiona, sudraba un bronzas medaļas ieguvēja, četrkārtējā Eiropas čempiona un divkārtējā pasaules rekordista, vienīgā latvieša, kas uzņemts Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju asociācijas Slavas zālē, veselības problēmām sabiedrība uzzināja tikai pirms nedēļas, kad viņa dēls, arī bijušais šķēpmetējs Voldemārs Lūsis, vērsās sociālajos tīklos pēc palīdzības. „Godātie draugi! Labu laiku cīnāmies par Jāņa Lūša dzīvību. Vēzis. Meklējam līdzekļus rehabilitācijai, kam iespēja, sūtiet palīdzību!” – tādu saucienu pēc palīdzības 22. septembra vakarā savā sociālās saziņas tīkla "Facebook" kontā ierakstīja Voldemārs Lūsis.

Nepieciešama steidzama operācija

Voldemārs atzīst, ka pēc viņa lūguma pēc palīdzības ļoti daudz kas mainījies. „Pateicoties šai rezonansei sabiedrībā, tēvu krietni agrāk pieņēma pie ārstiem, lai noskaidrotu, cik agresīva ir slimība, vai vēzis ir apturēts. Šī vizīte rindas kārtībā bija paredzēta tikai pēc mēneša, taču tikām agrāk. Labi, ka tā, jo uzzinājām, ka diemžēl slimība nav apstājusies, bet gan progresējusi un steidzami nepieciešama trešā operācija. Un jau pirmdien tētis dodas slimnīcā uz pirmsoperācijas izmeklējumiem. Izrādās, šis audzējs ir ļoti progresējošs, tas attīstās strauji, tāpēc ārstēšanā katra diena ir svarīga. Bet, gaidot rindu, paļaujoties uz šā brīža veselības aprūpes sistēmu, būtu nonākuši pie ārstiem jau stipri par vēlu,” atklāts ir Voldemārs Lūsis, līdz sirds dziļumiem pateicoties sabiedrībai, kura iesaistījusies leģendārā šķēpmetēja veselības glābšanā.

Čempions nepadodas

Leģendārā vieglatlēta dēls neslēpj, ka tēva slimības sekas ir smagas. „Reti kuram to esam stāstījuši, taču pēc pirmajām divām operācijām tēvam izņemti gan nervi, gan limfmezgli, tāpēc puse sejas viņam ir paralizēta. Līdz ar to, kad būs pievārēts audzējs, vajadzēs arī kādu plastisko operāciju, jo tētis katru dienu pārcieš neiedomājamas mokas – sejas muskuļi nedarbojas, sejas āda nokarājusies, līdz ar to viņam ir vaļā gan acis, ko viņš vairs nespēj pamirkšķināt, gan mute. Asaru kanāls tagad ir atklāts, viņam katru sekundi asaro acis, katru sekundi atdalās siekalas, un to viņš sejas paralīzes dēļ nevar kontrolēt. Turklāt daudzo starošanas reižu dēļ ir „nodedzināts” barības vads, tāpēc tētim ir lielas grūtības ar ēšanu, arī runā viņš ar grūtībām...” atklāts ir Voldemārs.

Jānis Lūsis, kas šogad maijā nosvinēja savu 80. dzimšanas dienu, aizvadītajā trešdienā Sporta muzejā piedalījās grāmatas "Šķēpiem mirdzot" atvēršanā. Nevar nepamanīt, ka izcilajam šķēpmetējam ir paralizēta daļa sejas. (Foto: LETA)

Viņš uzsver, ka Jānis Lūsis nav gatavs padoties. „Tētis nav zaudējis savu cīnītāja garu. Par spīti smagajam veselības stāvoklim, viņš nesēž mājās, bet iziet sabiedrībā. Kā tas, piemēram, bija aizvadītajā nedēļā, kad notika grāmatas "Šķēpiem mirdzot" prezentācija. Šī iziešana cilvēkos palīdz viņam dzīvot. Un te mēs visi atkal varam pamācīties no mana tēva – lai arī kāda būtu dzīves situācija, tā ir jāpieņem un ar to ir jācīnās. Nevis jāsēž mājās nolaistām rokām.”

Olimpiskā čempiona ģimene šobrīd vēl nevar pateikt, cik daudz finansiālo līdzekļu nepieciešams Jāņa Lūša ārstēšanai un rehabilitācijai, jo vēl nav zināma ārstēšanās tāme, tāpēc nav iespējams arī vērsties pēc palīdzības labdarības organizācijā "ziedot.lv". Taču Voldemārs Lūsis uzsver, ka tēvs ir pateicīgs par jebkura veida atbalstu: „Te ir runa ne tikai par finansiālo atbalstu, kas, protams, nepieciešams, lai varētu veikt nepieciešamo ārstēšanos, bet par jebkura veida palīdzību. Kaut vai atvesta medus burka, kāds uzmundrinošs vārds. Tas tēvu spēcina, morālais atbalsts neļauj viņam kaut mirkli domāt par padošanos.”

Konts izcilā šķēpmetēja Jāņa Lūša atbalstam!

Jānis Lūsis, LV90UNLA0091021149560, personas kods: 190539-10105.