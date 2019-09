OIK likvidēšana nozīmēs, ka "mēs to vairs neredzēsim savos rēķinos", paziņoja Nemiro. Politiķis skaidroja, - lai to panāktu, līdzekļi netiks ņemti tikai no budžeta, bet arī atbilstoši Eiropas Savienības nosacījumiem ieviešot principu "piesārņotājs maksā". Kā to ieviest praksē, vēl tiks spriests, taču jau tagad tiek plānots attiecināt šo slogu jeb maksājumu uz piesārņotājiem transporta un enerģētikas jomā.

Tādā veidā piesārņotāji tikšot mudināti kļūt energoefektīvākiem un samazināt radīto CO2 piesārņojumu. Ekonomikas ministrija (EM) ziņojumu valdībā arī ar citiem mehānismiem paredzējusi iesniegt līdz 2020.gada vidum, kad paredzētas diskusijas par kopējām izmaiņām nodokļu politikā. Taujāts, vai ziņojuma iesniegšana nav atlikta uz pārāk tālu laiku, Nemiro vērsa uzmanību, ka cita starpā nepieciešams laiks arī diskusijām ar nozares pārstāvjiem.

OIK atcelšana paredzēta no 2021.gada 1.janvāra, ja ieceres būs izdiskutētas līdz 2020.gada vidum un izmaiņas saņems nepieciešamo atbalstu, skaidroja ministrs. Ministrs apstiprināja, ka šādā gadījumā no 2021.gada patērētājiem vairs nebūs jāmaksā OIK maksājums, kas pašlaik ir iekļauts elektroenerģijas rēķinos.

Reizē par sniegto finansiālo ieguvumu no kompensējošajiem mehānismiem vēl ir jāgaida Finanšu ministrijas (FM) aprēķini, norādīja Nemiro. Vaicāts, vai 2021.gads nav pārāk optimistiska prognoze, ekonomikas ministrs akcentēja, ka rīkojas "atbilstoši vēlētāju dotajam mandātam" par OIK maksājumu pārtraukšanu.

Šī jautājuma izstrādāšanai iesaistītas arī FM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Satiksmes ministrija.

Vēl pirms Nemiro izteikumiem Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) šodien žurnālistiem pauda, ka gan valdība, gan ekonomikas ministrs strādā pie tā, lai OIK tiktu atcelts. Politiķis atturējās prognozēt, cik ilgā laikā tas būtu jāizdara, bet norādīja, ka šajā jautājumā gaida redzējumu no ekonomikas ministra.

Kā ziņots, Ministru kabinets vasarā atbalstīja EM priekšlikumus OIK problēmu risināšanai, kas paredz stingrākas prasības OIK saņēmējiem, ierobežojot atbalsta apmēru un samazinot elektrības izmaksas patērētājiem.

Vasarā atbalstīti vairāki priekšlikumi, kas paredz, ka ar 2021.gadu obligātā iepirkuma mehānisma izmaksas tiktu segtas no papildu gūtajiem valsts budžeta ieņēmumiem.