Paldies tūkstošiem brīvprātīgo, kuri piedalījušies rudens talkās dzīvnieku patversmē “Ulubele”!

Pašlaik dzīvnieku patversmi “Ulubele” par savām mājām sauc 200 suņi, 300 kaķi un jaunpienācēji - 9 truši. Arī šie ķepaiņi vēlas ziemu sagaidīt siltās un sakoptās mājvietās, tāpēc, lai to nodrošinātu tik lielam iemītnieku pulkam, nepieciešamas palīdzīgas rokas no brīvprātīgo puses, kuri vienas dienas talkā padara milzīgu darbu, ko patversmes darbiniek ikdienas steigā nevar paveikt vieni paši.

"Kārtējā “4finance Labie Darbi” un SMScredit.lv organizētā talka, kura pulcē lielu skaitu brīvprātīgo un parāda to, cik mums apkārt ir daudz atsaucīgu cilvēku, kuri gatavi ziedot savu brīvo laiku, lai palīdzētu tiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams. Milzīgs prieks, ka šogad papildus plānotajiem talkas darbiem, kopīgiem spēkiem paspējām izgatavot arī būrus mūsu jaunajiem patversmes iemītniekiem trušiem,” skaidro “Ulubele” vadītāja Ilze Džonsone.

“Katru gadu ierodoties uz talku patversmē “Ulubele” esmu gandarīts redzēt to, kā cilvēki cēla mērķa vadīti, spēj īsā laika posmā atrast kopīgu valodu un sadarboties. Šādas iniciatīvas ļauj ne tikai paveikt nozīmīgus darbus, bet arī saliedēt un vienot tos, kam ir kopīgas intereses, šajā gadījumā – vēlme palīdzēt dzīvniekiem. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc gadu no gada “4finance Labie Darbi” un SMScredit.lv turpina organizēt rudents talku “Ulubele” ”stāsta “4finance Latvia” mārketinga daļas vadītājs Harijs Poikāns.

Par tradīcijām, kas jāturpina!

Gan “4finance Labie darbi”, gan dzīvnieku patversmes “Ulubele” komanda saka paldies visiem, kuri nepalika vienaldzīgi un ieradās. Liels paldies atbalstītājiem: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un personīgi Valērijam Petrovam, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldei un personīgi Gintam Zēlam par sagādātajiem darba rīkiem, Andim Bukšam par sakaru nodrošināšanu, "Tower Cafe” par gardajām pusdienām, konservējuma tirdziņa vadītājai Ilzei Jurkānei un konservējuma meistarēm - Sandrai Drākei, Ilzei Buņķei, Kristīnei Grašs, Ingrīdai Jākobsonei un Elitai Veidemanei par iespēju nogaršot un iegādāties dažādas rudens veltes, kā arī visiem darbu vadītājiem - Kārlim, Tomam, Haraldam, Elvijam un Klintai.