Koncertzāle "Latvija" un Ventspils Mūzikas vidusskola, kā arī Muzeju krātuve uzvar starptautiskā jumiķu federācijas konkursā

Koncertzāle "Latvija" un Ventspils Mūzikas vidusskola ieguva pirmo vietu nominācijā "Fasādes" un fasādi veidoja SIA "CMDB". Latvijas Muzeju krātuve ieguva pirmo vietu plakano jumtu nominācijā (uzņēmums SIA "Almont")

Savukārt otro vietu konkursā metāla jumtu kategorijā ieguva Katlakalna baznīcas jumts, kuru veidoja uzņēmums SIA "Jumtu meistars".

Koncertzālei "Latvija" un Ventspils Mūzikas vidusskolai līdz ar augstiem energoefektivitātes risinājumiem jumta konstrukcija ir viens no sarežģītākajiem elementiem projekta īstenošanā. Jumta plakne sastāv kopumā no 85 plaknēm, savukārt fasāde ir veidota no keramikas paneļiem, kas tika individuāli profilēti speciāli šim objektam.

Konkursā no visas pasaules tika izmeklēti skaisti, inovatīvi un sarežģīti izbūvēti jumti, kā arī vēdināmās fasādes, un to vērtēšana sadalīta četrās kategorijās - metāla jumti, plakanie jumti, slīpie jumti, fasādes (ventilējamās).

"IFD AWARD 2019" konkursa gaitā kopumā saņemti 86 pasaules visdažādāko objektu pieteikumi no Austrijas, Igaunijas, Latvijas, Lielbritānijas, Ķīnas, Amerikas, Kanādas, Krievijas, Slovākijas, Vācijas, Īrijas u.c. valstīm. Iesniegtos projekta darbus izvērtēja starptautiska žūrija.