A hepatīts Rīgas 95.vidusskolā: skolēniem katru dienu lūdz izmērīt temperatūru un cītīgi mazgāt rokas

Patlaban skolā konstatēts tikai viens A hepatīta saslimšanas gadījums, apliecināja centra pārstāve Ilze Arāja.

Skolā nekavējoties jāorganizē un jāveic ar saslimušo bērnu kontaktējušos personu medicīniskā novērošana 35 dienu garumā, sākot no dienas, kad viņiem bijis pēdējais kontakts ar slimnieku. Tāpat jāveic arī skolēnu aptauja un apskate, kā arī reizi dienā sākumskolas skolēniem ieteicams mērīt ķermeņa temperatūru.

Tāpat saskaņā ar SPKC ieteikumiem infekcijas skartajā klasē 35 dienas, sākot no dienas, kad bijis pēdējais kontakts ar slimnieku, jānodrošina ierobežojošus pasākumus. Piemēram, nedrīkst rīkot kopīgus pasākumus, kā arī klasei sporta nodarbības koplietošanas vai speciālās telpās jāorganizē kā pēdējai, pēc tām veicot telpu uzkopšanu.

Skolai jānodrošina sanitāros mezglus ar šķidrajām ziepēm roku mazgāšanai, kā arī vienreizlietojamiem dvieļiem, ar tualetes papīru pietiekamā daudzumā un atkritumu tvertnēm, kuru atvēršanai nav nepieciešama pieskaršanās ar roku. Tāpat skolas sanitārajos mezglos un ēdnīcā jāizliek atgādinājumu par rūpīgu roku mazgāšanu.

Skolai arī stingri jāseko, kā jaunāko klašu skolēni mazgā rokas, īpaši pēc bērna atnākšanas skolā, pirms ēšanas, pēc pastaigām un tualetes apmeklēšanas, kā arī jāveic virsmu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju, atbilstoši instrukcijām izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus.

Vēl skolai jānodrošina, ka audzināšanas stundās skolēni tiek izglītoti par A hepatīta profilakses pasākumiem, kā arī nekavējoties jāinformē vecākus par veicamajiem infekcijas slimību ierobežojošiem un profilakses pasākumiem, tostarp medicīnisko novērošanu.

Arī iestādes darbiniekiem nekavējoties jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāinformē iestādes administrāciju par iespējamu saslimšanu.

Saskaņā ar centra datiem, šogad kopumā konstatēti 32 A hepatīta saslimšanas gadījumi, tostarp augustā konstatēti trīs šādi saslimšanas gadījumi. Šogad visvairāk A hepatīta saslimšanas gadījumu novēroti aprīlī.

Kā vēstīts, SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta vadītājs Jurijs Perevoščikovs trešdien Latvijas Televīzijai atklāja, ka Rīgas 95.vidusskolā 25.septembra izsludināta mēnesi ilga karantīna saistībā ar A hepatīta saslimšanas gadījumu.

SPKC pieļauj, ka slimība, iespējams, varēja tikt ievesta no ārzemēm, kādai ģimenei atgriežoties no atpūtas tajās zemēs, kur A hepatīts ir izplatīts un pēdējos gados nebija raksturīgs Latvijai, tādējādi bērniem nav pret to izstrādājusies imunitāte.

Perevoščikovs norādīja, ka bērniem šī slimība norisinās vieglā formā.