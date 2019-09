SPKC pieļauj, ka slimība, iespējams, varēja tikt ievesta no ārzemēm, kādai ģimenei atgriežoties no atpūtas tajās zemēs, kur A hepatīts ir izplatīts un pēdējos gados nebija raksturīgs Latvijai, tādējādi bērniem nav pret to izstrādājusies imunitāte.

Perevoščikovs norādīja, ka bērniem šī slimība norisinās vieglā formā. Savukārt skolas administrācija aicina skolēnus būt piesardzīgiem un ievērot higiēnas normas.

SPKC pārstāvis arī atzina, ka patlaban Latvijā novērojams pieaudzis skaits dažādu infekcijas slimību. "Grupveida uzliesmojumi ar pieciem vai vairāk pacientiem ir labs indikators. Ja iepriekš bija [apmēram] 60 uzliesmojumi divu gadu laikā, tad šogad jau ir 74. Mēs runājam par divreiz vairāk uzliesmojumiem," pauda Perevoščikovs.

Viņš skaidroja, ka daļa no slimībām varētu būt skaidrojamas ar to, ka bērni atsāk mācības pēc vasaras brīvdienām un izplatās, piemēram, rota vīruss vai adenovīruss.