"Atduramies kā pret sienu" - ģimene joprojām meklē it kā pazudušo Zinti Mazdrēvicu

Šovasar 10. jūnijā jaunais cilvēks no Juglas devās uz darbu Mūkusalas ielā, taču tur tā arī neieradās, kā arī nebrīdināja savu ģimeni, ka grasās “pazust” no sabiedrības. Tolaik Valsts policijā (VP) portālam Jauns.lv paskaidroja, ka Zintis Mazdrēvics izbraucis no valsts, taču sīkāk lietu nekomentēja. Kopš vasaras sākuma nekas vairāk par lietas attīstību publiski nav izskanējis. Jāpiebilst, ka bez vēsts pazudušais Zintis ir (un tobrīd bija) pilngadīgs.

Policijai par Zinta gaitām zināms maz

Par to, ka puisis joprojām nav atradies, no sākuma liecināja vēl nesen, 23. septembrī, portālā “Facebook” ievietots brāļa ieraksts.Tajā brālis lūdz atsaukties cilvēkus, kuriem varētu būt informācija par Zinti: “Pirmdienas rītā nosūtīja ziņu savam priekšniekam, ka nokavēs darbu, bet darbā neieradās. Ir ziņas, ka viņš ir iečekojies uz lidojumu no Rīgas uz Lutonas lidostu (Londonā), reiss 17.40 no Rīgas, iespējams, kāds, kurš lidojis ar šo reis manījis šo puisi, vai ir jebkāda informācija par viņu, lūdzu, dodiet ziņu, ģimene izmisīgi viņu meklē! Zinta dabā nav pazust un neziņot. Tērpies tumši pelēkā kreklā kā bildē, tumši zilas džinsu bikses un kamuflāžas kedas!”

VP portālu Jauns.lv informēja, ka jaunumu Zinta Mazdrēvica pazušanas lietā pagaidām nav. VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Sprudzāne pauda, ka šobrīd VP Starptautiskās sadarbības birojam ir zināms vien tas, ka Zintis īsi pirms pazušanas ir iekāpis lidmašīnā uz Londonu un no Lielbritānijas kolēģiem noskaidrots, ka Londonā puisis ir izkāpis.

“Persona joprojām atrodas meklēšanā. VP aicina ziņot tos, tostarp arī Lielbritānijā dzīvojošos, cilvēkus, kuriem varētu būt jebkāda informācija par personas atrašanās vietu,” pauda VP pārstāve. Sprudzāne arī atklāja, ka šobrīd VP neesot konkrētu versiju par to, kādēļ Zintis bez brīdinājuma pametis savu ģimeni un darbavietu, taču netiek uzskatīts, ka viņa veselībai un dzīvībai draudētu briesmas.

Ģimene turpina aktīvi meklēt

Pazudušais jaunietis kopā ar savu mammu, kura ļoti gaida viņa pārrašanos mājās (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Zinta brālis uz Jauns.lv aicinājumu izstāstīt vairāk par pašreizējo situāciju pagaidām nav atsaucies, taču bezvēsts pazudušā puiša māte Mārīte Mazdrēvica telefonsarunā apstiprināja, ka dēls joprojām nav devis par sevi nekādu ziņu – zināms vien tas, ko savulaik,gan ģimenei, gan publiski pauda policija.

“Šobrīd joprojām aktīvi turpinām meklēt Zinti, mēģinām iesaistīt Lielbritānijā dzīvojošos radus, esam arī sazinājušies ar tās valsts likumsargiem, taču jaunu pavedienu nav. Visu laiku atduramies kā pret sienu,” pauda Zinta māte. Arī Latvijā nolīgtā privātdetektīva meklējumi esot apstājušies turpat lidostā.

Zinti joprojām gaida arī darbadevējs

Arī Zinta Mazdrevica darbavietā – reklāmas aģentūrā “Cube” – neesot it nekādas informācijas par puiša pašreizējo atrašanās vietu un iemesliem pazust no radu un kolēģu redzesloka. “Cube” direktors Ansis Šķibusts telefonsarunā ar Jauns.lv pauda, ka nedz viņam, nedz Zinta kolēģiem neesot zināms nekas vairāk, kā jau publiski paudusi policija. “Zinti no darba aģentūrā pagaidām neesam atbrīvojuši. Joprojām ceram uz iespēju izrunāties un tad skatīties, kā turpināt tālāk,” atklāja aģentūras direktors.

