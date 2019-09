Uzvarot Īrijai, koris no Latvijas paliek trešie Baltijas jūras koru konkursā

Par Jūrmalā notikušā konkursa uzvarētāju kļuvis jauktais koris "Mornington Singers" no Īrijas. Otro vietu ieguvis jauktais koris "Mlada" no Krievijas, bet "Jasmīnas koris" Agitas Ikaunieces vadībā godināts kā trešais labākais.

Par konkursa labāko diriģentu tika atzīts Volkans Akočs, bet labākais obligātā skaņdarba - Uģa Prauliņa opusa "The Laughing Song" - interprets ir akadēmiskais koris "Mlada". Skatītāju simpātiju balvu ieguva sieviešu koris "Sirene", savukārt par skatuviski atraktīvāko priekšnesumu tika atzīts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora "Laiks" dziesmas "Tumša nakte, zaļa zāle" atskaņojums diriģentes Ilzes Balodes vadībā. Šogad īpaši tika atzīmēts arī koris par labāko unisona skaņdarba interpretāciju - žūrijas atzinību ieguva koris "Mlada".

Jau ziņots, ka konkursa pusfinālā piedalījās dalībnieki no septiņām valstīm. Pēc pirmās dienas rezultātiem par konkursa galveno balvu cīnījās pieci kori - "Mlada" no Krievijas, "Mornington Singers" no Īrijas, kamerkoris no Baltkrievijas "Salutaris", Somijas pārstāvji "Valkia", kā arī "Jasmīnas koris" no Latvijas.

Koru sniegumu vērtēja profesionāla starptautiska žūrija ar spāņu komponistu Havjeru Busto priekšgalā. Pārējie četri žūrijas locekļi bija godalgotais lietuviešu diriģents Linas Balandis, grupas "The Real Group" dibinātāja un ilggadēja dziedātāja, vokālās mākslas pasniedzēja Katarīna Henrisone no Zviedrijas, igauņu kordiriģents, profesors, Igaunijas Dziesmu svētku virsdiriģents Rauls Talmars, kā arī pagājušā gada konkursa obligātā skaņdarba autors un starptautiski pazīstamais latviešu komponists Andris Dzenītis.

Trīs augstāko vērtējumu ieguvušie kori iegūs naudas balvas - 3500, 2000 un 1000 eiro. Papildus pasniegta Labākā diriģenta balva 500 eiro apmērā, Labākā obligātā skaņdarba interpreta balva - 250 eiro -, kā arī Skatītāju simpātijas balva. Šogad balvu nominācijām pievienojusies arī balva par labāko unisona skaņdarba interpretāciju, kā arī skatuviski atraktīvāko priekšnesumu.