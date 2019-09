Jau pirms pāris gadiem sociālajos tīklos kāds pasažieris pauda sašutumu: „Braucu ar “Ecolines” autobusu no Rīgas uz Tallinu. Liels bija mans pārsteigums, kad šoferis brauciena sākumā visu nozīmīgo informāciju izstāstīja tikai un vienīgi krievu valodā. Kā tad ar valsts valodas lietošanu?”

Šo gadu laikā situācija it nebūt nav uzlabojusies. Kāds cits pasažieris Juris portālam Jauns.lv pastāstīja par piedzīvoto 19. septembra reisā no Rīgas uz Tallinu: „„Ecolines” autobusā, kas deviņos no rīta atiet uz Tallinu, šoferis Grigorijs tikai krieviski nolasīja info par reisu. Tie, kas nesaprata, palika neziņā par elektrorozeti zem sēdekļa, kur dabūt kafiju, kur pareizi izmest atkritumus un tā tālāk. Šis ir starptautisks reiss, kur pieklātos ne tikai valsts valoda, bet arī igauņu un angļu”.

Krievu valoda atbilst Latvijas galvaspilsētas specifikai, ģeogrāfijai un vadītāja kompetencei

Portāls Jauns.lv pārsteidza kompānijas atbilde, no kuras varēja spriest, ka krievu valoda konkrētajā gadījumā izvēlēta tamdēļ, ka reiss no Rīgas autoostas atbilst „krievu valodas ietekmes zonai”. „Ecolines” mārketinga vadītājs Tomass Užāns Jauns.lv skaidroja:

„Informācija par autobusa aprīkojumu un piedāvātajiem pakalpojumiem pasažieriem ir pieejama astoņās valodās multimediju ierīcēs, kas atrodas katra sēdekļa pagalvī. Pieejamās valodas ir latviešu, krievu, angļu, poļu, lietuviešu, igauņu, vācu, ukraiņu un bulgāru. „Ecolines” izpilda reisus 21 valstī uz vairāk kā 250 galamērķiem. Katra reisa ietvaros autobusa šoferi un pavadoņi sniedz papildus informāciju valodās, kas atbilst maršruta specifikai un ģeogrāfijai. Konkrēto reisu ar „Ecolines” preču zīmi veica Igaunijas uzņēmums „Ecolines Estonia OU”. Paziņojumus Igaunijas pārvadātāja autobusā vadītājs sniedz savu kompetenču ietvaros”.

Valodas kontrolieri pārkāpumu nesaskata

Notikušajā pārkāpumu pēc būtības nesaskata arī Valsts valodas centrs, kura Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītāja Ilona Stare portālam Jauns.lv informēja par jau iepriekš šāda veida sūdzības izskatīšanu: “Valsts valodas likuma 6. panta otrā daļa nosaka, ka privāto iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem valsts valoda jālieto tad, ja to darbība skar likumīgas sabiedriskās intereses (sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesības un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo uzraudzību). Valsts valodas centrs iepriekš ir saņēmis sūdzību par „Ecolines” un, izvērtējot konkrētos gadījumus, nav konstatējis Valsts valodas likuma pārkāpumu.

Pēc vispārēji pieejamās informācijas minēto starptautisko maršrutu apkalpo „Ecolines Estonia”, un kā Igaunijas pārvadātājam tam informācijas sniegšanas veids var atšķirties no vietējiem starppilsētu pārvadātājiem. Kad tika izvērtēta iepriekš saņemtā sūdzība, „Ecolines” pārstāvis pauda, ka autobusos katra sēdvieta ir aprīkota ar multimediju ekrānu, kurā pasažieriem nepieciešamā informācija ir pieejama astoņās valodās, tai skaitā arī latviešu valodā. Cita informācija, kas saistīta ar pasažieru pārvadājumiem (atiešanas un pienākšanas laiks, autobusā pieejamais serviss un tā tālāk), ir pieejama interneta mājaslapā, uz braukšanas biļetes un mobilajā lietotnē. Ņemot vērā sniegtos paskaidrojumus un vērtējot starptautisko pārvadājumu praksi, Valsts valodas likuma pārkāpums netika konstatēts. Valsts valodas centrs ir arī pārrunājis ar „Ecolines” jautājumu par klientu atsauksmēm, un uzņēmuma pārstāve ir rosinājusi ar pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas ieteikumiem vērsties pie „Ecolines”. Kontakti saziņai ir norādīti „Ecolines” mājaslapā, kur informācija ir pieejama latviešu valodā”.

Saistītās ziņas "Ecolines" neizpratnē, kāpēc policija ļāva autobusu vadīt pasažierei Trīnai. Dzērājšoferis zaudēs darbu Tallinas autoosta vēršas Ekonomikas ministrijā "Ecolines" reisu kavēšanās dēļ „Ecolines” šoferis pie stūres dzērumā; pasažieri paši viņu aiztur