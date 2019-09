Koncerta laikā ierobežos satiksmi Skārņu ielā; filmēšanas laikā slēgs satiksmi Lībekas ielā

Saistībā ar koncertu „Komitass Liturģija. Armēņu garīgie dziedājumi”, kas 20. septembrī notiks Svētā Jāņa baznīcā, tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot transportlīdzekļus ar speciālām izsniegtām atļaujām Skārņu ielā pie ēkas Jāņa ielā 7. Tiks atļauta piebraukšana transportlīdzekļiem ar speciālām izsniegtām atļaujām tehnikas un instrumentu piegādei koncerta norises vietā.

Koncerta organizatoram uzdots nodrošināt apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu un sabiedrisko kārtību pasākuma norises vietā norādītajā laikā.

Saistībā ar pilnmetrāžas filmas filmēšanu no 18. septembra plkst. 21.00 līdz 22. septembra plkst. 2.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām izsniegtām atļaujām) Lībekas ielā, posmā no Hamburgas ielas līdz Annas Sakses ielai. Tāpat norādītajā laikā tiks izvietoti filmēšanas darbu organizatora transportlīdzekļi Lībekas ielas slēgtajā posmā, Hamburgas ielā, posmā no Lībekas ielas līdz Kokneses prospektam un Annas Sakses ielā, posmā no Lībekas ielas līdz Kokneses prospektam, kā arī filmēšanas darbu organizatora telts Annas Sakses ielā Nr. 5 pie īpašuma nožogojuma.

Filmēšanas darbu organizatoriem uzdots nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Lībekas ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma un operatīvā transporta satiksmi.