Četras būves Brīvības ielā 93 sakārtos piespiedu kārtā

Sakārtošanai paredzētais nekustamais īpašums, kas kopīpašumā pieder vairākām juridiskām un fiziskām personām, sastāv no dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 93A, dzīvojamās mājas Brīvības ielā 93B, garāžas Brīvības ielā 93 un garāžas Brīvības ielā 93C.

Jau 2014. gadā Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija lēma, ka abas dzīvojamās ēkas iekļaujamas tā sauktajā „graustu sarakstā” kā B kategorijas vidi degradējošas būves. 2015. gadā tās tika klasificētas jau kā A kategorijas grausti, piemērojot tām nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināto likmi 3 % apmērā.

Būves atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir kvalificējusi abas dzīvojamās ēkas kā ēkas ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību, un, ņemot vērā to stāvokli pēc ugunsgrēka, ir piekritusi to nojaukšanai bez papildu nosacījumiem.

Lēmumprojekts par sakārtošanu piespiedu kārta paredz īpašniekiem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būvju sakārtošanai tādā apjomā, lai pilnībā novērstu to radīto bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai, un pēc dokumentācijas saskaņošanas Rīgas pilsētas būvvaldē uzsākt būvju sakārtošanas darbus. Visi sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā desmit mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Lēmums par sakārtošanu piespiedu kārtā stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.