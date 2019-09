Vienam apsūdzētajam piemērota brīvības atņemšana uz trīs gadiem un pieciem mēnešiem. Šim sodam daļēji pievienots sods par citu noziegumu.

Otram apsūdzētajam piemērota brīvības atņemšana uz trīs gadiem un transporta vadīšanas tiesību atņemšanu. Arī šim sodam daļēji pievienots sods par citu noziegumu.

Trešajam apsūdzētajam piemērota brīvības atņemšanu uz trīs gadiem un sešiem mēnešiem, taču sods noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz trīs gadiem sešiem mēnešiem.

Tāpat apsūdzētie apņēmušies segt cietušā vīrieša pieteikto 8420 eiro lielo kompensāciju.

Aģentūrai LETA neizdevās noskaidrot, cik tālu pavirzījušās apsūdzības attiecībā uz ceturto noziegumā iesaistīto cilvēku.

No sprieduma izriet, ka 2017.gada augustā četras personas vienojās par naudas pieprasīšanu no kāda vīrieša. Četrotne uzzināja, ka cietušais ar auto dosies pie savas paziņas uz Olaines pagastu. Tuvojoties galamērķim, noziedznieki ar savu auto aizšķērsoja cietušā automašīnai ceļu. Tad četrotne izkāpusi no sava spēkrata un viens no noziedzniekiem ar dūri iesitis pa automašīnas vadītāja logu.

Tajā brīdī cietušais, saprotot, ka pret viņu, iespējams, tiks pielietota vardarbība, apbrauca noziedznieku automašīnu. Noziedznieki devās pakaļ un viņiem atkārtoti izdevās aizšķērsot cietušā automašīnai ceļu.

Saskaņā ar lomu sadali, viens no noziedzniekiem, ar līdzi paņemtu beisbola nūjai līdzīgu priekšmetu izsita cietušā automašīnas priekšējo sānu stiklu vadītāja pusē un atbloķēja vadītāja durvis. Pārējie uzbrucēji cietušo izvilka no auto un iesēdināja uzbrucēju automašīnā. Tur cietušajam sasietas rokas ar līmlenti un viņš aizvests uz mežu. Pa ceļam viņam sists ar dūrēm.

Pēc izkāpšanas no automašīnas cietušajam uzbrucēji vēl vairākas reizes iesita ar dūrēm. Tāpat viņam pa ceļiem sists ar beisbola nūjai līdzīgu priekšmetu.

"Kad cietušais, atrodoties uz zemes, pacēla galvu, viņš ieraudzīja divu uzbrucēju rokās šaujamieročiem līdzīgus priekšmetus, kuri bija vērsti pret cietušo," teikts spriedumā.

Tāpat viena uzbrucēja rokā bija medību nazis, ar kuru viņš piedraudēja nodarīt miesas bojājumus cietušajam.

Laikā, kad cietušajam tika nodarīti miesas bojājumi, viens no apsūdzētajiem atradās blakus cietušajam, demonstrējot gatavību palīdzēt pārējiem uzbrucējiem, gadījumā, ja cietušais nolemtu bēgt. Tāpat šis apsūdzētais pēc miesas bojājumu nodarīšanas pienesa diviem uzbrucējiem ūdeni, lai nomazgātu ar cietušā asinīm nosmērētās rokas.

Pēc miesas bojājumu nodarīšanas divi no uzbrucējiem cietušajam bez tiesiska pamata pieprasīja vienas līdz divu nedēļu laikā samaksāt 15 000 eiro, piedraudot ar nogalināšanu gadījumā, ja cietušais naudu nesamaksās.

Ekspertīzē konstatēts, ka cietušajam pielietotās vardarbības rezultātā nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi. Mediķi cietušajam konstatēja zemādas asinsizplūdums sejas labajā pusē, deguna kaula un starpsienas lūzumu, labās puses augšžokļa dobuma lūzumu.

Izmeklēšanā arī noskaidrojies, ka uzbrucēji cietušajam nolaupīja divus mobilos telefonus un automašīnu.