Aculiecinieki stāsta, ka vieglās automašīnas vadītājs Ziepniekkalnā no Skaistkalnes ielas izgriezies un Mūkusalas ielu, bet ieņēmis kreiso joslu, kurā pretī brauca kravas automašīna.

Kravas auto vadītājs, izvairoties no sadursmes, nobrauca no ceļa un avarēja, mašīnai apgāžoties uz jumta. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Kravas auto vadītājs, izvairoties no sadursmes, nobrauca no ceļa un avarēja, mašīnai apgāžoties uz jumta. Avārijas izraisītājs no notikuma vietas aizbraucis pat aci nepamirkšķinot.

Negadījuma aculiecinieki cietušajam kravas auto vadītājam snieguši palīdzību.