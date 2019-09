Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un noskaidrots, ka kasiere atgrieza klientiem izdotos čekus un no kases izņēma naudu atgrieztā čeka vērtībā. Viņa šīs darbības veikusi vairākas reizes mēneša garumā.

14.agustā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, kādā tirdzniecības vietā Ezerkrastā ir aizturēta veikala kasiere, kura, atgriežot čekus, ilgākā laika periodā no kases izņēmusi vairākus simtus eiro. Noskaidrots, ka sieviete uzzinājusi, ka, ir tāda iespēja – atgriezt čekus. Sieviete sagaidīja, kad cilvēks samaksā par precēm, pēc pāris minūtēm viņa kases aparāta sistēmā ievadīja čeka numuru, izvēlējās kuru čeku un par kādu summu to atgriezīs. Tālāk dienas gaitā viņa naudu atgriezto čeku vērtībā izņēmusi no kases lādes ārā – bija dienas, kad šādā veidā tika atgriezti vairāki čeki. Saprotams, ka šī darbības nevar noslēpt – to konstatējusi veikala grāmatvede.

Pati veikala darbiniece nesen bija sākusi strādāt veikalā un savas darba dienas otrajā maiņā jau sāka nodarboties ar pretlikumībām. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un turpinās pirmstiesas izmeklēšana.