Jauns.lv jau rakstīja, ka pagājušajās brīvdienās lielu sabiedrības sašutumu izraisīja nule paplašinātajā tirdzniecības parkā „Alfa” durvis vērušā apģērbu veikala „Black star wear” sortiments. Jauno veikalu apmeklējušie soctīklos pauda neviltotu neapmierinātību par tur redzēto, proti, tur tika tirgotas drēbes, kas cildina Krieviju, tās prezidentu Vladimiru Putinu un šīs valsts armiju. Turklāt arī cenu saukļos dominēja krievu valoda, Latvijas Republikas vienīgajai oficiālajai valodai - latviešu - sekojot pēc tās. Uz repera Timati apģērbu kolekcijas darinājumiem bija skaidri nolasāma lepošanās ar Krievijas spēku. Latvijas Valsts drošības dienests uzsācis pārbaudi, vai šādas kolekcijas tirdzniecība nav saistīta ar Krievijas „maigās varas” izpausmēm.

„Alfas” īpašnieku – „Linstow Center Management” preses pārstāve Ilze Žūka pirmdien Jauns.lv informēja, ka tirdzniecības parka saimnieki pieprasījuši Krieviju slavinošo kolekcijas sortimentu no tirdzniecības izņemt. Uz jautājumu, vai tas izdarīts Žūka atbildēja:

„Kaut arī ir novērojams, ka attiecīgās preces no veikala ir izņemtas, tomēr pieprasīto oficiālo atbildi par turpmāko rīcību no nomnieka joprojām neesam saņēmuši. Tikmēr mūsu juristi paralēli strādā pie dažādu iespējamo situāciju modelēšanas, lai rastu labāko risinājumu gadījumā, ja nomnieks šo kolekciju neizņem no sortimenta Latvijā. Tāpat, ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par to, ka šis gadījums atrodas Valsts drošības dienesta redzeslokā un dienests veic tā izvērtēšanu, sagaidām šīs institūcijas oficiālu viedokli par ieteicamo rīcību un iznomātāja tiesībām un pienākumiem šajā un līdzīgos gadījumos”.

Tiesa gan, šīs drēbes veikalam pat nenācās izņemt, jo līdz ar radušos skandālu klienti tās gluži vienkārši paši esot izpirkuši, kā saka, pa tīro.

Bet „Black star wear” vadītāja Jūlija Poļeņņikova portālam mixnews.lv teikusi, ka neizprot, kādēļ radies šāds satraukums, jo tas jau esot tikai apģērbs: „Atklāti sakot, neplānojam uz visu šo kaut kā reaģēt. Esam ļoti pārsteigti un nesaprotam, kur vispār ir problēma. Tai pašā laikā esam saņēmuši ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju pozitīvu atsauksmju - ne tikai no krieviem, bet arī latviešiem. Neko sliktu veikalā ne redzam, ne dzirdam”.

Veikals pieder 36 gadus vecā krievu repera korporācijai „Black star Inc.”. Krievijā viņa apģērbu līnijai ir 40 veikali, pa vienai pārstāvniecībai ir arī Baltkrievijā, Kazahstānā, Turkmenistānā, Kirgizstānā, Moldovā, Uzbekistānā, Igaunijā un nu arī Latvijā. Zīmīgi, ka šis veikals nav atrodams, piemēram, Lietuvā. Sociālajos tīklos izcēlies īstens sašutuma vilnis - kā gan Latvijas šobrīd vislielākais tirdzniecības centrs ļāvis tajā ienākt Kremļa propagandas veikalam?

Zīmola īpašnieka un reklāmas sejas – miljonāra Timura Junusova jeb Timati viena no pēdējām kolekcijām radīta sadarbībā ar Krievijas aizsardzības ministrijas akciju sabiedrības “Vojentorg” veikalu tīklu “Krievijas armija”.

Nacionālās apvienības (NA) ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts Jauns.lv pastāstīja, ka NA vērsusies Valsts Drošības dienestā saistībā ar Krievijas militārās ideoloģijas propagandu “Alfā”: „Laikā, kad Krievija īsteno agresiju pret pasaules valstīm, gan slēptā, gan neslēptā veidā, izmantojot visus iespējamos veidus, sākot no informatīvās ietekmes mediju vidē, tostarp arī Latvijā, līdz reālai teritoriju okupēšanai Krimā, nerunājot jau par vēstures aspektiem attiecībā uz Baltijas valstu okupāciju, kuras sekas ir jūtamas vēl šodien, uzskatām, ka šāda Kremļa ideoloģijas propagandas popularizēšana Latvijā ir nepieļaujama.

NA aicina izvērtēt šo situāciju, ņemot vērā Latvijas valsts drošības aspektus:

1) vai šāda komersanta rīcība nav kvalificējama kā Krievijas agresīvās politikas sastāvdaļa un nerada draudus Latvijas nacionālajai drošībai,

2) vai šeit nav saskatāms aicinājums sabiedrībai risināt problēmas ar spēka palīdzību, vardarbīgi?”

