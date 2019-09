Dreiliņos pie daudzstāvu mājas atrod jaunas sievietes līķi; viņa atstājusi arī pirmsnāves vēstuli

Viss norādījis uz to, ka sieviete mirusi pēc kritiena no augstuma, proti, izlecot no ēkas 5. stāva. Policisti devušies uz viņas dzīvokli, lai noskaidrotu, vai noticis nelaimes gadījums, vai tomēr noziegums.

Vēlāk kārtības sargi atraduši sievietes pirmsnāves vēstuli.

Vietējie iedzīvotāji zina stāstīt, ka jaunās sievietes nāve viss neesot tik viennozīmīga, kā sākotnēji varētu šķist. Kāds aculiecinieks raidījumam “Degpunktā” stāsta, ka sieviete zemē gulējusi uz labā sāna, kas jau licies jocīgi, un viņas rokās bija uzvilkti balti medicīniskie cimdi.

“Ātrā palīdzība teica, ka tā izskatās pēc vardarbīgas nāves, jo sieviete gulēja uz sāna – loģiski domājot, cilvēks krītot no liela augstuma, nevar piezemēties uz sāniem,” stāsta aculiecinieks, pieļaujot, ka upure bijusi sazāļota vai nožņaugta, un tikai tad izmesta pa logu.

Uz doto brīdi oficiālā informācija no likumsargiem ir skopa. Turklāt, policisti neatklāj, vai dzīvoklī atradies vēl kāds cilvēks, vai tas bijis tukšs. Saistībā ar incidentu ir ierosināta krimināllieta. Pagaidām lietā nav neviena aizturētā.