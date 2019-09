Pirmais spriedums sievietei pasludināts jau 2018.gadā. Anonimizēts dokuments liecina, ka apsūdzētā 2015.gadā, apzinoties, ka viņai pazīstamā cietusī pastiprināti raizējas par savu un savas ģimenes locekļu veselību, un apzinoties, ka viņa ir viegli ietekmējama, mantkārīgā nolūkā izmantoja viņas personības iezīmes, lai ar viltu iegūtu naudas līdzekļus. Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, krāpnieces savai paziņai paziņoja, ka viņa ātri nomirs, jo viņai ir uzlikts "nāves lāsts". Sarunas laikā sieviete pārliecināja savu upuri, ka "lāstu" var noņemt "Vatikāna mūki", kuri lūgsies, bet tam ir nepieciešama nauda.

Kopumā "nāves lāsta" noņemšanai no 2015.gada februāra sākuma līdz marta beigām no cietušās izkrāpti 9141 eiro - nauda 7170 eiro apmērā un mantas 1 971 eiro vērtībā. Cietusī krāpniecei nodevusi četrus zelta gredzenus un ķēdīti ar kulonu, nopirkusi viņai mobilo telefonu, mēbeles un televizoru.

Cietusī tiesā liecināja, ka viņa dzīvo Rēzeknē, strādā par ekspeditori. Vispirms viņa, pildot darba pienākumus, iepazinās ar apsūdzētās māti, kura viņai izteica apdraudējumus par to, ka cietušajai ir uzlikts "nāves lāsts". Sākumā cietusī tam neticēja un nepievērsa uzmanību. Taču vēlāk krāpnieces māte cietušajai paziņoja, ka gadījumā, ja ar "lāstu" nekas netiks darīts, sieviete paliks par invalīdi vai kropli. Pēc tam gan apsūdzētās māte, gan pati apsūdzētā sāka pastāvīgi "apstrādāt" cietušo un, psiholoģiski viņu ietekmējot, izspieda no viņas naudu.

Krāpniece savu vainu tiesā neatzina, un arī vēlāk, kad viņai piespriests četru gadu un piecu mēnešu cietumsods, to pārsūdzējusi. Apelācijas instance lēmusi spriedumu atstāt negrozītu. Taču pret sievieti sākts vēl viens kriminālprocess par vairākiem citiem krāpšanas gadījumiem. "Latvijas Avīze" rakstīja, ka no kādas rēzeknietes viņa izkrāpusi naudu un dārglietas 10 000 eiro vērtībā. Arī šajā gadījumā viņa upurim paziņojusi, ka viņai uzlikts "nāves lāsts". Abas sievietes esot tikušās vairākas reizes, krāpniece likusi pensionārei skatīties viņai acīs un uz papīra lapas sadedzinātos pelnu nospiedumos attēlojusi trīs krustus, kas esot trīs nāves. Pēc tam apsūdzēta tajos pašos pelnos attēlojusi naudas summas, kas nepieciešamas, lai atpirktos no nāves lāsta.

Laikraksts apraksta arī kādu citu rituālu, kad krāpniece iegājusi mājās jau pie citas apvārdotas pensionāres un ar aizdedzinātu sveci veikusi kustības ap sievietes ķermeni, vienlaikus runājot buramvārdus. Pēc tam "maģe" saspiedusi dvielī olu un norādījusi, ka tās atliekas apzīmējot zārku un 12 sveces, tādējādi iebaidot pensionāri. Kriminālprocess kopumā bija par četrām epizodēm. Rēzeknes tiesas pārstāve Vera Brituškina informēja, ka galīgais sods, ņemot vērā iepriekš piespriesto, sievietei noteikts brīvības atņemšana uz sešiem gadiem. Spriedums stājies spēkā augusta beigās.

Saistītās ziņas Psihologu likums neierobežos auru sakārtotājus un šarlatānus Internetā izplatās bīstami un pat šarlatāniski padomi Latvijas grūtniecēm Šarlatāns Valdis Vilcāns no lētticīgajiem izkrāpis 80 000 eiro. FOTO