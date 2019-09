Skandalozajā būvnieku lietā SIA "Skonto būve" bijušajam valdes priekšsēdētājam Guntim Rāvim piemērots statuss

KNAB vakar veica vairākas kratīšanas, nopratināšanas, izņemšanas būvniecības nozares uzņēmumos. Tai skaitā no pulksten pustrijiem dienā līdz pat deviņiem vakarā KNAB un pēc tam Konkurences padomes pārstāvji iztaujāja G.Rāvi, kuram KNAB piemērojis statusu - persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, LNT Ziņām atklāja G.Rāvja advokāts Dmitrijs Skačkovs.

“Tas ir vieglākais no iespējamiem, ja tā varētu teikt. Vainīgs viņš, protams, nav un, protams, mēs nedrīkstam izpaust nopratināšanas saturu. Izskanējušas vairākas fantastiskas un savstarpēji izslēdzošas versijas, kas jau vien liecina par to, ka pieņēmumi par iespējamu noziedzīgu nodarījumu ir nepamatoti,” tā advokāts.

D.Skačkovs uzteica KNAB korekto attieksmi pratināšanas laikā, bet kritizēja Konkurences padomes pārstāvjus un norādīja, ka apsver iespēju vērsties par to vakardienas rīcību. “Uzdot bez jebkādas vajadzības jautājumus astoņos vakarā tādus, kurus tikpat labi varētu uzdot desmitos no rīta, saņemot tieši tādas pašas atbildes - tas, manuprāt, vērtējams kā cietsirdīga un pazemojoša attieksme, kā mēģinājums izmantot personas nogurumu, lai ievāktu ziņas, kuras pēc tam pret personu tiks izmantotas. Šādas metodes demokrātiskā valstī nav pieļaujamas un šādiem Konkurences padomes darbiniekiem nav tiesību saņemt algas no Latvijas nodokļu maksātāju kabatām. Ir jāatlaiž no darba,” uzskata D.Skačkovs.

Savukārt runājot par Konkurences padomes aizdomām par karteļa veidošanu, G.Rāvja pārstāvis norādīja, ka šādas vienošanās, pat ja tiktu veidotas, būtu neefektīvas, ņemot vērā, ka iepirkumos var piedalīties kompānijas arī no ārvalstīm.

Tikmēr Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama LNT skaidroja, ka šobrīd vienā tās rosinātajā lietā apvienotas epizodes par vairākiem karteļiem, kurus dažādās kombinācijās veidojuši vismaz desmit vadošie būvnieki. “Tātad, iespējams, šādi karteļi notikuši, jau tas ir graujoši. Vai tur vienojušās desmit vai vienojušies vienā gadījumā divas, citā gadījumā - trīs, tam pat nav īsti nozīmes. Tas norāda uz to, ka sabiedrībā attiecībā uz iepirkumiem ir kaut kāda slimība ievazājusies un šo slimību sauc, ja mēs to veicam kopā ar KNAB, tad tas ir karteļa korupcijas sērga, kas ir kaut kādā veidā, iespējams, ļoti izplatīta,” norādīja Konkurences padomes vadītāja.