"Blakus ostai peld līķis, bet tur neviens neko nezina" - pēc Audera nāves atklājas detaļas par farsu, viņu meklējot

Sarunā ar portālu Jauns.lv laivotājs un tuvs Aiga Audera draugs Gundars Patmalnieks atklāj, ka Auders izvadīts, tā arī nezinot īsto iemeslu viņa nāvei, jo, tā kā netika ierosināta krimināllieta, nebija arī tiesu medicīniskā ekspertīze nāves cēloņa noteikšanai. "Nosalis vai noslīcis," min Patmalnieks, piezīmējot, ka pats līdz pēdējam cerējis, ka draugs atradīsies dzīvs. Diemžēl Auderu atrada mirušu jūrā svētdien, 25. augustā. Jūras ūdeņos, nevis izskalotu krastā, kā bija izskanējis iepriekš.

Patmalnieks ir pateicīgs visiem brīvprātīgajiem, kuri kopš 17.augusta iesaistījās laivotāja meklēšanā, atsaucoties aicinājumiem pastaigāties gar jūru un meklēt kādus priekšmetus, ko tā varētu būt izskalojusi. Taču viņš ir pamatīgi vīlies valsts līmeņa meklēšanas organizēšanā, palīgspēku prasmēs un vispār sajēgā, ko un kā meklētājiem jādara. Laivotājs pieļauj, ka Audera meklēšana faktiski beigusies jau 18.augustā pulksten 20., kad Nacionālie Bruņotie spēki (NBS) soctīklos arī paziņoja, ka meklēšana pārtraukta. Tas gan nav traucējis visas turpmākās dienas Valsts policijai vēstīt, ka Aigis Auders tiek meklēts.

Cilvēks atrasts netālu no Salacgrīvas ostas

Laivotājs Patmalnieks sava drauga meklēšanu sauc par farsu. Labi, tas viens NBS helikopters lidinājies, taču vairāk Roņu un Sāremā salu tuvumā. Bet par to, ko īsti darījusi un kā meklēšanu organizējusi Krasta apsardze, Patmalniekam skaidrības nav vēl šobrīd. Viņaprāt, būtu pieticis relatīvi nelielo jūras platību "izķemmēt" ar motorlaivām un kuteriem, un Auderu atrastu. Taču izrādījās, ka cilvēks, visticamāk, vairākas dienas peldējis Salacgrīvas ostas tuvumā, bet tur neviens pat neesot zinājis, ka jūrā ir pazudis cilvēks un tiek meklēts.

"Līķi atrada 50 kilometrus no Salacgrīvas ostas. Viņš ūdenī netālu no ostas atradās dienām ilgi, taču tur neviens par to neko pat nezināja. Viņu atrada sagadīšanās dēļ - vienkārši atpūtnieki ar motorlaivu. Un tas parāda visu šo mazorganizētību meklēšanā," secina Patmalnieks.

Vienlaikus sociālajos tīklos vairākas valsts iestādes vēstīja, ka notiek Audera meklēšana. Patmalnieks ir skarbs: "Pupu mizas tas viss ir! Farss! Realitāte ir tāda, ka blakus ostai peld līķis, bet tur neviens par to neko nezina!" Viņš spriež, ka Auderu - vēl dzīvu vai jau mirušu - strukturēti meklējot varēja atrast divās dienās. Taču nekāda organizēta meklēšana patiesībā neesot notikusi, tikai tik, cik brīvprātīgie ar laivām iebraukuši jūrā, jūru pārlidojis helikopters, un cilvēki centušies kaut ko palīdzēt, krastus apstaigājot. Taču nav notikusi strukturēta jūras ceļu izbraukāšana ar organizētiem peldlīdzekļiem.

Aigis Auders tika kremēts 30. augustā. Visticamāk, tā arī nekad netiks noskaidrota ne diena, kad vīrieša sirds jūrā apstājās, ne iemesls, kāpēc tas notika. Tāpat nav arī skaidrs, kāpēc Audera kajakam bija piestiprināts tā dēvētais stabilizatora airis. Viņa draugs pieļauj, ka jūras ceļojumā Auderu varētu būt pārņēmis bezspēks. "Nav zināms, vai viņš mira jau izbraukšanas dienā [16.augusta rīts], vai vēl nedēļu peldējis pa jūru," portālam Jauns.lv saka Patmalnieks. Viņš piebilst, ka veļu laikā jūras krastā notiks īpašs pasākums - laivu dedzināšana, - kurā pieminēs arī Aigi Auderu.

