Capella Cracoviensis kamerkoris un orķestris no Polijas ir viens no interesantākajiem senās mūzikas ansambļiem, tas izceļas ar plaši pārstāvētu žanru repertuāru, izmantojot vēsturiskos mūzikas instrumentus un spēles tehnikas. Ansamblis dibināts 1970. gadā, pateicoties tā laika Krakovas Filharmonijas direktora Jerzija Katleviča iniciatīvai izveidot ansambli, kas specializējies agrīnās mūzikas izpildīšanā. Šobrīd ansamblim ir neatkarīgu mūziķu sastāvs, kas izpilda dažādu žanru mūziku - sākot no viduslaikiem līdz pat laikmetīgās mūzikas pasaules pirmatskaņojumiem.

Ansamblis ir uzstājies daudzos ievērības cienīgos festivālos un koncertzālēs, kā Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle, Opéra Royal Versailles, Theater an der Wien, Polijas Nacionālā Radio Simfoniskā orķestra sastāvā Katovicē un citviet. Ansamblis uzstājies kopā ar vairākiem izciliem viesmāksliniekiem, tai skaitā Evelino Pidó, Christophe Rousset, Alessandro Moccia, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott un Paul McCreesh.

Savā repertuārā Capella Cracoviensis ir iekļāvuši arī tādas operas kā G.F.Hendeļa “Amadigi di Gaula”, V.A.Mocarta “Figaro kāzas”, K.V.Gluka “Orfejs un Eiridīke”.Capella Cracoviensis ir uzstājušies ar īpašiem projektiem, radot neordināras performances. Piemēram, atskaņojot K.Monteverdi madrigālus piena bārā, V.A.Mocarta “Rekviēmu” karaokes versijā, izpildot F.Mendelszona koru dziesmas un “Sapni vasaras naktī” mežā, piedaloties bērniem ar redzes traucējumiem. Kā vienu no lielākajiem sasniegumiem var uzskatīt 2016. gada 27. augustā atskaņotās Bēthovena simfonijas uz vēsturiskajiem instrumentiem, kas tiešraidē tika pārraidītas radio, ko kopumā vēroja 2300 cilvēku liela auditorija. Unikālajā skanējumā piedalījās kopumā 90 instrumentālisti, 44 vokālisti un 5 diriģenti.