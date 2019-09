Svarīgs paziņojums 70 000 "Swedbank" klientu, kuri joprojām lieto kodu kartes

Kopš kodu karšu migrācijas sākuma 2018. gada augustā uz citiem autentifikācijas rīkiem pārgājuši vairāk nekā 90% klientu. Lielākā daļa klientu izvēlējušies kodu karti nomainīt pret lietotni Smart-ID – šādu klientu īpatsvars jau pārsniedz 620 000. Lai gan migrācijas process no kodu kartēm uz kodu kalkulatoriem vai lietotni Smart-ID notika pakāpeniski, vēl joprojām vairāk nekā 70 tūkstoši klientu atstājuši kodu kartes maiņu uz pēdējo brīdi.

Ja kodu kartes netiks nomainītas šīs nedēļas laikā, klientiem jāapzinās, ka no 9.septembra, vienīgā iespēja atjaunot piekļuvi internetbankai būs tikai un vienīgi apmeklējot kādu no Swedbank filiālēm. Kodu karti pret Smart-ID lietotni šonedēļ vēl var uzstādīt, neizejot no mājām, jo autorizāciju apstiprināt varēs ar kodu karti, kamēr nākamnedēļ šāda iespēja vairs nebūs pieejama.

Nokavējot pārejas brīdi, ar Swedbank kodu karti vairs nevarēs:

autentificēties Swedbank internetbankā un citos bankas kanālos (piemēram, zvanot uz konsultāciju centru);

pieslēgties valsts portāliem (piemēram, latvija.lv, vid.eds.lv, vsaa.gov.lv, e-veseliba.gov.lv u.c.) un arī pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, Latvenergo, tet, Latvijas Gāze, tele2 u.c.);

patstāvīgi izveidot jaunu Smart-ID kontu – lai to izdarītu, būs jādodas uz Swedbank filiāli.

Kādas ir kodu kartes alternatīvas?

Pats ērtākais risinājums būs mobilā lietotne Smart-ID, ko savā viedtālrunī (vai planšetē) pāris minūšu laikā var lejupielādēt katrs klients patstāvīgi. Ja nav pieejama atbilstoša ierīce, noderēs kodu kalkulators, kuru var saņemt jebkurā Swedbank filiālē. Arī tiem, kuri izmanto valsts izsniegto eID karti, ir iespēja to lietot darbībai internetbankā. Ja gadījumā karšu lasītājs eID lietošanai vēl nav pieejams, to var izmantot Swedbank filiālēs, bibliotēkās un valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Kā es savā mobilajā ierīcē varu aktivizēt Smart-ID?

Mobilo lietotni Smart-ID katrs iOS vai Android ierīces īpašnieks pāris minūšu laikā pats var lejupielādēt un aktivizēt ar esošo kodu karti, eID vai kodu kalkulatoru, nepieciešamības gadījumā izmantojot internetbankā pieejamās instrukcijas. Ja saviem spēkiem neizdodas, var lūgt padomu kādam paziņam. Nopietnu sarežģījumu gadījumā ieteicams sazināties ar Smart-ID atbalsta dienestu vai banku. Ievērībai – lai izmantotu lietotni Smart-ID, nepieciešama viedierīce (viedtelefons vai planšetdators) ar Android 4.1 (vai jaunāka versija) vai iOS 8.0 (vai jaunāka versija) operētājsistēmu.

Kādos gadījumos jādodas pēc kodu kalkulatora?

Pēc kodu kalkulatora uz filiāli jāiet tikai tad, ja nav pieejama viedierīce, kas atbalsta Smart-ID, un nav pieejama eID karte ar lasītāju. Uzsākot kodu karšu migrāciju, uz pusi tika samazināta kodu kalkulatora standarta cena (tagad 6 eiro). Savukārt senioriem no 65 gadu vecuma un jauniešiem līdz 18 gadiem kalkulators tagad maksā 2 eiro. Iedzīvotājiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, kā arī personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti kodu kalkulatori tiek izsniegti bez maksas, uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu. Klientu ērtībai pieejami arī lielāka izmēra kalkulatori, vajadzības gadījumā nodrošināta arī skaņas funkcija). Lai ietaupītu laiku un izvairītos no rindām, Swedbank internetbankā ir ieviesta iespēja rezervēt konsultāciju klientam ērtākajā laikā – atliek pieteikties, saņemt apstiprinājumu un doties uz izvēlēto filiāli, kur klientu jau gaidīs konsultants.