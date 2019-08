Ievas Auziņas-Szentivanyi grāmatas “Celmus laida mākoņos” atvēršanas svētki

Ieva Auziņa-Szentivanyi par grāmatu stāsta: “ Šī grāmata ir tapusi, lai palīdzētu mums saprast, kā mūsu senči tika galā ar bēdām, likstām un grūto darbu klaušu laikos, kā viņi prata jokot un priecāties, to izsakot tautas dziesmās.

Esmu vēl Pirmās Latvijas bērns ar krāšņu līkloču dzīves ceļu, kas mani ir vedis cauri latviešu pamatskolai Vācijas "dīpīšu" nometnēs, divām Amerikas universitātēm, daudziem darba gadiem Sauda Arābijā un visbeidzot nostādījis mani ar vienu kāju Rīgā, ar otru Losandželosā, Amerikā.

Pēc daudzu gadu errošanās, ka neviens dzejnieks nav pārlicis mūsu senču Gudrības grāmatu, mūsu dainas angļu valodā, atmetu kautrību un pati ķēros pie lielā darba. Man pašai vajadzēja atrast burvju atslēdziņu šim darbam, kas tika uzskatīts par neiespējamu. Ar milzīgu pacietību strādājot, pagāja 18 darba gadi. Pirmais sējums ar 450 dainām angliski un to skaidrojumiem "Dainas, Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry" nāca klajā Rīgā, 2018. gada jūlijā – kā dzimšanas dienas dāvana Latvijai. Mani lasītāji uzstāja, ka skaidrojumi esot nepieciešami arī latviešiem. Te tad nu tie ir.”

Grāmata noderēs gan jauniešiem, gan arī nobriedušiem lasītājiem.

