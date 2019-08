Vairākās vietās Rīgā ierobežos un slēgs satiksmi

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Biķernieku un Kastrānes ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Tikmēr saistībā ar būvdarbiem no 23. augusta līdz 20. septembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Lāčplēša ielā, pie ēkas Lāčplēša ielā 25.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Savukārt saistībā ar pasākuma „Tehniskās apskates nakts” rīkošanu 25. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Antenas ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz izbrauktuvei no tehniskās apskates teritorijas.

Tostarp 25. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apgriešanās braukšanai pretējā virzienā Mūkusalas ielā, posmā no Antenas ielas līdz Skaistkalnes ielai.

Pasākuma organizatoriem uzdots nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Antenas ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.