No 23. augusta plkst. 7.00 līdz 24. augusta plkst. 1.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā, posmā no tirdzniecības centra „Kesko Senukai Lucavsala” un Laivu ielā (Lucavsalā).

Savukārt no 23. augusta plkst. 17.00 līdz 24. augusta plkst. 1.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā, posmā no Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas apļa līdz tirdzniecības centram „Kesko Senukai Lucavsala”.

Tāpat no 23. augusta plkst. 23.30 līdz 24. augusta plkst. 00.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai. No 21. augusta plkst. 7.00 līdz 24.augusta plkst. 18.00 tiks slēgta arī transportlīdzekļu piekļūšana Lucavsalas laivu piestātnei.

Tostarp tiks aizliegts apstāties un stāvēt:

no 22. augusta plkst. 8.00 līdz 24. augusta plkst. 8.00 Lucavsalas ielas un Laivu ielas (Lucavsala) abās pusēs;

no 23. augusta plkst. 7.00 līdz 24. augusta plkst. 18.00 Lucavsalas publiskajā autostāvvietā;

no 22. augusta plkst. 20.00 līdz 24. augusta plkst. 01.00 Mūkusalas ielas rotācijas aplī, Merķeļa ielā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Inženieru ielai (izņemot sabiedrisko transportu) un Pulkveža Brieža ielā, 60 m garā posmā no trolejbusu galapunkta virzienā uz Hanzas ielu (izņemot sabiedrisko transportu).

no 23. augusta plkst. 7.00 līdz 24. augusta plkst. 01.00 Mūkusalas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai;

23. augustā DUS „Neste” Mūkusalas ielas rotācijas aplī.

Turklāt no 23. augusta plkst. 18.00 līdz 24. augusta plkst. 01.00 tiks aizliegta kuģošanas līdzekļu tauvošanās un enkurošanās Mazajā Daugavā.

Tāpat saistībā ar pasākumu par godu „Baltijas ceļa” 30. gadadienai 23. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Rātslaukumā un Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Savukārt saistībā ar pasākumiem par godu „Baltijas ceļa” 30. gadadienai tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana:

§ no 22. augusta plkst. 20.00 līdz 23. augusta plkst. 20.00 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā un virzienā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai;

§ 23. augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 10.30 Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Baumaņa skvēra līdz Elizabetes ielai;

§ 23. augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00 Ziemeļblāzmas ielas abās pusēs, posmā no Baltāsbaznīcas ielas līdz Kāvu ielai un Kāvu ielas abās pusēs, posmā no Ziemeļblāzmas ielas līdz Augusta Dombrovska ielai.

Tostarp 23 .augustā nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un velosipēdistu un gājēju kustība:

pie ēkas Brīvības bulvārī 36;

pie ēkas Skolas ielā 13;

pie ēkas Rūpniecības ielā 24;

pie ēkas Ziemeļblāzmas ielā 36;

pie ēkas Jēkaba ielā 11;

Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības laukumā.

Sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

23. augustā no plkst. 11.00 līdz 11.45 un no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 nepieciešamības gadījumā pasākuma laikā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Anna Meierovica bulvārī, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Smilšu ielai.

Tostarp 23. augustā no plkst. 10.45 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 18.45 līdz plkst. 20.00 tiks kontrolēta un nepieciešamības gadījumā slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanāla posmā no Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas gājēju tilta līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram uz bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.

Tikmēr „Rīgas satiksme” informē, ka piektdien, 2019. gada 23. augustā, pirms un pēc pasākuma Lucavsalā tiks organizēts speciāls trolejbusa maršruts.

No plkst. 18:00 atbilstoši pasažieru plūsmai tiks organizēts speciāls trolejbusa maršruts „Latvijas Universitāte – Lucavsala”. Trolejbusi kursēs pa Inženieru ielu, Raiņa bulvāri, Gogoļa ielu, Lāčplēša ielu un Salu tiltu līdz Lucavsalai. Pēc pasākuma trolejbusi kursēs no Lucavsalas līdz Latvijas Universitātei.

Izmaiņas paredzētas arī 40. autobusa maršrutā. Sākot no plkst. 18:00 autobusi virzienā no pilsētas centra uz Ziepniekkalnu apstāsies pieturvietā „Lucavsala”. Atbilstoši pasažieru plūsmai tiks organizēti papildu reisi 40. autobusa maršrutā.

Satiksmes ierobežojumu uz Salu tilta, tostarp remontdarbu, un pasākuma dēļ var veidoties sabiedriskā transporta kavējumi.