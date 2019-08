FOTO: Rīgu pierūcina vēsturiski braucamrīki - no ļoti seniem līdz žiguļiem un volgām

Brauciena svinīgais starts svētdienas rītā tika dots pie Ģedimina torņa Viļņā, tālāk dalībnieki caur Panevēžu devās uz Rīgu.

Pirmdien, 19.augustā, plkst.9.30 brauciena dalībnieki sāka pulcēties pie Rīgas Motormuzeja. Plkst.10.30 tika dots starts parādes braucienam cauri Rīgai līdz Brīvības piemineklim, kur līdz plkst.12 notika senās tehnikas izstāde. Tālākais maršruts ved cauri Cēsīm uz Igauniju, un brauciena svinīgais finišs plānots 20.augusta vakarā pie Igaunijas Jūras muzeja (Lennusadam).

"Šis ir unikāls notikums, kad kopīgam auto braucienam apvienojas vairāk nekā 200 tehnikas vienību no visām Baltijas valstīm. Īpaši svarīgi, ka pirmo reizi senie spēkrati Rīgā tiks izvietoti pie Brīvības pieminekļa," norādīja Latvijas Antīko automobiļu kluba prezidents Agris Šmits.

Starp brauciena dalībniekiem varēs redzēt retus pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu spēkratus, Padomju tehnikas eksemplārus, kā arī rietumvalstu ražojumus līdz 1989.gadam. No Latvijas braucienā piedalīsies dažādu laiku un stila vēsturiskie spēkrati kā "Horch 853", "RAF 977 "Latvija", "Ford Vairogs" un "Mercedes-Benz 320A". Braucienā no Igaunijas piedalīsies "Ikarus 55 LUX", motocikls "Indian Chief", "Studebaker Commander Six", "Ford T Speedster", "Buick model 50-8", "Cadillac 355A", bet no Lietuvas - "BMW 327/55" kabriolets, "Fiat 521 Phaeton", "Rolls Royce Silver Wraith", "Citroen AC4" un "Opel GT".

Pasākuma iniciatori un organizatori ir Baltijas valstu senās tehnikas entuziasti - Igaunijas Senās tehnikas asociācija, Latvijas Antīko automobiļu klubs un Lietuvas Senās tehnikas klubs "Klasika".