Rīgas brīvostas pārvalde izsolē pārdod pasažieru iekāpšanas-izkāpšanas tuneli

Nekustamais īpašums atrodas uz SIA "Rīgas pasažieru termināls" piederoša zemesgabala Rīgā, Eksporta ielā 3A. Pirmpirkuma tiesības ir "Rīgas pasažieru terminālam", kurš savas pirmpirkuma tiesības var izmantot līdz 2019.gada 9.septembrim.

Brīvostas pārvaldes pārstāve Inga Šabovica skaidroja, ka objekts tiek pārdots tādēļ, ka brīvostas pārvalde atbrīvojas no sev neraksturīgajām funkcijām.

Objekts tiek atsavināts Rīgas pasažieru ostā pienākošo kuģu pasažieru apkalpošanai. Izsoles noteikumos paredzēts, ka objektam arī turpmāk jānodrošina pasažieru iekāpšana un izkāpšana.

Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākuma cena ir 320 000 eiro, izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izsoles sākuma cenas.

Samaksas kārtība par nosolīto objektu ir 100% apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas vai nomaksas pirkums 60 mēnešu periodā no pirkuma līguma noslēgšanas, par atlikto maksājumu maksājot 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Pieteikuma reģistrācija notiek līdz 2019.gada 9.septembrim plkst.16.30. Izsole notiks 11.septembrī plkst.14 Kalpaka bulvārī 12, Rīgā.