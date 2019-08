Ierobežos satiksmi Rīgas svētku laikā; slēgs 11.novembra krastmalu

Jau no 14. augusta plkst. 22.00 līdz 19. augusta plkst. 12.00 tiks slēgta 11. novembra krastmala, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai paralēlā iela, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē (arī velorikšas, elektromobiļi un zirgu pajūgi).

Tāpat satiksme tiks slēgta no 16. augusta plkst. 9.00 līdz 19. augusta plkst. 20.00 uz AB dambja.

No 14. augusta plkst. 22.00 līdz 19. augusta plkst. 12.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Tāpat no 14. augusta plkst. 20.00 līdz 19. augusta plkst. 12.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, 11. novembra krastmalai paralēlajā ielā, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē.

Savukārt no 16. augusta plkst. 17.00 līdz 18. augusta plkst. 21.00 apstāties un stāvēt tiks liegts Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam, RTU autostāvvietai.

Apstāties un stāvēt būs liegts:

17. augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00 Maskavas ielā, posmā no ēkas Maskavas ielā 8 līdz ēkai Maskavas ielā 12 (ielas labajā pusē);

no 14. augusta plkst. 7.00 līdz 19. augusta plkst. 12.00 laukumā pie Rīgas Kongresu nama;

17. augustā no plkst. 12.00 līdz plkst. 23.30 Kronvalda bulvāra labajā pusē, posmā no Citadeles ielas līdz Muitas ielai;

16. augustā no plkst. 20.00 līdz plkst. 24.00 Doma laukumā;

no 17. augusta plkst. 7.00 līdz 18. augusta plkst. 22.00 Lucavsalas publiskajā autostāvvietā.

Tostarp no 14. augusta plkst. 10.00 līdz 19. augusta plkst. 20.00 tiks ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu. Savukārt 16. augustā no plkst. 18.30 līdz plkst. 20.30 un 17. augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Rīgas Brīvostas ēkas līdz Latvijas Nacionālajam teātrim.

Ņemt vērā arī to, ka 18. augustā no plkst. 13.00 līdz plkst. 19.00 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Latvijas Nacionālajai operai, un no 17. augusta plkst. 21.00 līdz 18. augusta plkst. 1.00 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu; kuģošanas līdzekļiem, kuru piestātnes atrodas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, jāatrodas nekustīgi piestātnēs.

16. augustā, 17. augustā un 18. augustā plkst. 20.00 tiks ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Andrejostu sacensību laikā. Turklāt 17. augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 un 18. augustā no plkst. 10.30 līdz plkst. 17.00 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Mazās Daugavas akvatorijā pasākumu norises vietā.

17. augustā no plkst. 23.00 līdz plkst. 23.15 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā transporta satiksmi):

13. janvāra ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz 11. novembra krastmalai;

11. novembra krastmalā, posmā no 13. janvāra ielas līdz Akmens tiltam;

Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;

pāri Akmens tiltam.

Kā arī no 16. augusta plkst. 9.00 līdz 19. augusta plkst. 20.00 tiks slēgta gājēju satiksme uz AB dambja.

17. augustā no plkst. 23.00 līdz plkst. 23.15 tiks organizēta transportlīdzekļu satiksme Pils ielā, posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam.

Aicinām arī ņemt vērā, ka Rīgas svētku laikā no 16. augusta līdz 18. augustam tiks aizliegta velorikšu, alus velosipēdu un zirgu pajūgu satiksme Vecrīgas teritorijā un 11. novembra krastmalā.

Neskaidrību gadījumos iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo telefona numuru 80003600, kā arī sekot līdzi sabiedriskā transporta satiksmes izmaiņām.